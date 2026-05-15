El presidente de River juega su partido ante Central: “Somos 15 millones con la guardia alta”

La semifinal del Torneo Apertura que protagonizarán River Plate y Rosario Central este sábado en el Estadio Monumental tendrá un condimento extra por la reciente controversia arbitral que envolvió al Canalla en su triunfo contra Racing en los cuartos de final.

En este marco, el presidente del Millonario Stéfano Di Carlo salió a hablar sobre el cruce contra los rosarinos y se apalancó en la frase que hizo famosa Marcelo Gallardo durante su primera gestión en el club: guardia alta.

“Hay que estar como estamos: con la guardia alta. Hay que estar atentos. Esto, para ser honestos, es un bloque. Todos nosotros, toda la familia de River somos un bloque, y más en momentos decisivos. Siempre ha sido así. Jugadores, cuerpo técnico, dirigentes y los 15 millones de hinchas que River tiene. Acá va a haber 15 millones de personas atentas, mirando, con la guardia alta. 85 mil en la cancha con la guardia alta. Y 15 millones en toda la Argentina que te miran todos los días lo que pasa con mucha atención. Esperemos que salga todo bien porque va a ser lo mejor para todos”, advirtió en una entrevista con el programa Y ya lo ve que se emite por el canal de streaming Love/ST.

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Di Carlo puso el foco en la llave que comenzará a las 19.30 de este sábado y definirá al primer finalista del Apertura. Tras la última polémica arbitral en el Superclásico y la controversia reciente de Central contra Racing, la máxima autoridad del club de Núñez utilizó el espacio mediático para proponer un lema fuerte y exponiendo entre líneas la preocupación por la justicia deportiva.

“Acá las cosas se hablan, se habla todo, se habla para adentro y después el fútbol son momentos. Cada uno entiende el momento. Toda la gente del fútbol, que somos parte entendemos los momentos y hay muchas cosas que son tácitas también. Lo importante es que estamos muy atentos mirando y que somos 15 millones de personas todos los días mirando con la guardia alta”, reiteró. El término de la “guardia alta”, justamente, también lo había utilizado Rodolfo D’Onofrio en las últimas horas luego del triunfo del Canalla. “Después de lo que vi en el partido en Rosario, más que nunca la guardia alta para el sábado contra Rosario Central. ¡Es increíble!“, escribió en redes el ex mandatario.

No hay que perder de vista que lo sucedido en el duelo de Central abrió un amplio debate, principalmente por las duras declaraciones del presidente de Racing, Diego Milito, luego del juego: “Hoy nos sentimos una vez más robados, porque creo que todos lo vieron”. Esto derivó en otra fuerte respuesta de Ángel Di María: “De la cantidad de veces que Central fue perjudicado por decisiones arbitrales nadie dijo nada”. (Infobae)