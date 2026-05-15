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YPF anunció el RIGI más grande por US$25.000 millones para desarrollar Vaca Muerta

Así lo confirmó el presidente de la compañía, Horacio Marín.

Foto: NA

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, confirmó la inversión más grande dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) por US$25.000 millones.

La inversión será destinada para el desarrollo de Vaca Muerta y generará más de US$100.000 millones en exportaciones.

"Es el inicio de una nueva etapaTodo lo que hicimos hasta ahora no tiene comparación con lo que viene en los próximos dos años", señaló Marín en sus redes.

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