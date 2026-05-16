Polémica en Formosa por el pedido de intervención que impulsa Paoltroni

El senador nacional Francisco Paoltroni anunció la presentación de un pedido de intervención de la provincia de Formosa, lo que despertó una polémica en el distrito, con respaldos y rechazos.

El legislador, que cuenta con el visto bueno del gobierno nacional, considera que la intervención es necesaria porque "no se respeta la forma republicana de gobierno" en Formosa.

La presentación oficial será el próximo martes a las 17 en el Salón Azul del Senado, junto al constitucionalista Daniel Sabsay.

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"Los formoseños van a dar testimonio de cómo es vivir bajo el régimen de Insfrán", explicó el legislador y señaló que "las condiciones están dadas" para una intervención.

Esta semana, el gobernador Gildo Insfrán le respondió a Paoltroni y dijo que se intentan este tipo de "atajos" cuando "no se puede obtener un lugar por el voto popular".

"A vos no te va tan mal, gordito", ironizó Insfrán en un acto este jueves en Puesto Ramona, al parafrasear al ex presidente Raúl Alfonsín.

Por su parte, Agustín Samaniego, diputado provincial y jefe del bloque Justicialista, consideró que la iniciativa "propone uno de los mecanismos más peligrosos para cualquier democracia federal: desplazar autoridades elegidas y poner a la provincia bajo tutela política.

"Formosa tiene un pueblo que elige. Y esa decisión expresada en las urnas no puede ser relativizada porque incomoda a dirigentes que no logran construir una mayoría local", expresó el legislador.

Destacó que "el rechazo ha sido claro y transversal" en la provincia y agregó: "Que el Congreso no debe convertirse en un tribunal de conveniencias políticas. Intervenir Formosa sin quiebre institucional sería cruzar una línea que el federalismo no puede permitir". (N/A)