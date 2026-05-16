Arranz: “Necesitamos ya los fondos para iniciar la reconstrucción de Monte Hermoso” 

La rambla de madera fue arrasada por el oleaje. "Si el fenómeno no hizo más daño, fue por el geotextil que se colocó bajo la calle", dijo Arranz. Fotos: Prensa Monte Hermoso

Hasta mediados del mes de noviembre próximo el municipio de Monte Hermoso se encontrará en estado de Emergencia Urbana, como consecuencia de la devastadora marejada que destruyó una buena parte de la infraestructura turista el viernes 8 de este mes.

La decisión fue tomada por el intendente Hernán Arranz, quien dijo que la medida apunta a agilizar la adecuación de partidas presupuestarias para reparar los graves daños provocados a la infraestructura urbana por el temporal.

"Los tiempos apremian", dijo el jefe comunal a La Nueva. tras su regreso de la capital bonaerense, donde le presentó un cuadro de situación al gobernador Axel Kicillof, además de pedirle el aporte de recursos extraordinarios.

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Arranz reconoció que aún no hay una estimación final del presupuesto que demandará la reconstrucción de todo lo que el oleaje destruyó, más allá de las especulaciones que se puedan hacer.

“Lo que sí tenemos en claro es que la prioridad absoluta la tiene la accesibilidad al sector costero; es decir, tenemos que llegar al verano próximo con las rampas de bajada a la playa terminadas, y para esto antes hay que recomponer el talud de arena que se llevó el mar, asegurarlo con material geotextil y tal vez reconstruir alguna base de hormigón”, añadió.

La tarea no es sencilla. Según calculan en el municipio, son entre 60 y 75 pasarelas de madera que comienzan a la altura de la rambla y se extienden en dirección al mar, a lo largo de un frente costero de 1,7 kilómetros de largo.

“Estamos hablando, desde el vamos, de mover muchos camiones con arena, colocar una gran cantidad de geotextil y luego hacer 3 a 3,5 kilómetros de rampas nuevas. Luego vendrá reconformar la rambla de madera y otros equipamientos”, indicó Arranz.

Por estos días las maquinarias y operarios municipales están terminando de retirar los restos de las estructuras que el mar destruyó. La tarea incluye evaluar cada tabla hallada en buen estado, a fin de determinar si puede ser reciclada o no.

“Creemos que vamos a poder recuperar muchas tablas, y en función de eso luego veremos qué compramos. Queremos arrancar cuanto antes con la reconstrucción. No podemos dejar que nos corra el paso del calendario turístico”, subrayó el jefe comunal.

La misma premura –dijo- se la transmitió al gobernador Kicillof en la reunión que mantuvieron.

“Fue un encuentro excelente. Durante 40 minutos el gobernador nos atendió en forma personalizada, se interiorizó de todo e instruyó a su equipo para que nos den una mano en todo lo que puedan. Yo fui directo: necesitamos recursos ya. Lo ideal sería desarrollar un proyecto integral, con obras a corto, mediano y largo plazo, pero la verdad es que tenemos una gran urgencia y no podemos perder tiempo porque se nos va a venir la temporada encima”, reconoció Arranz.

“Ahora lo que precisamos es un ATP (Aporte del Tesoro Provincial) con el cual iniciar de inmediato el movimiento de suelos. Tenemos las máquinas, el personal y el proveedor de geotextil; sólo nos falta el dinero para comprar los insumos y arrancar. Esto es lo que le transmití al gobernador”, agregó.

Según señaló, la misma inquietud le trasladó a Alejandro Dichiara, ex intendente de Monte Hermoso y actual presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, así como a la vicegobernadora Verónica Magario. Ambos le garantizaron ayuda.

Arranz detalló que la ciclogénesis provocó la destrucción casi total de los 1.500 metros del frente costero que van desde la calle Favaloro hasta Pedro de Mendoza (donde se encuentra la rambla de madera), así como unos 600 metros del camino paralelo a la rambla entre Pedro de Mendoza y Luzuriaga.

Además, el temporal socavó amplios taludes de arena, lo que provocó desplomes de estructuras de madera, roturas y movimientos en el mirador de cemento de la peatonal Dorrego, inestabilidad en los postes de alumbrado, descalce del pavimento articulado y la afectación grave de 12 puestos de guardavidas (9 destruidos y los restantes en precario estado).

El temporal también provocó la destrucción casi total de dos paradores muy importantes, arrasó los puestos (o chiringuitos) ubicados entre las bajadas de Costa y Pedro de Mendoza, y dejó daños de consideración en otros 17 paradores y chiringuitos.

El oleaje también causó socavamientos y daños a viviendas ubicadas en Villa Caballero y Villa Faro Recalada, algunas de las cuales ya habían sufrido los efectos del fuerte temporal de junio del año pasado.

Asimismo, las olas provocaron la destrucción parcial del camino costero que conecta a la ciudad cabecera con el balneario Sauce Grande, lo que obligó a cortar el tránsito.

En cuanto a los paradores que arrasaron las olas, Arranz enfatizó que la primera medida fue suspender el cobro del canon por explotación del espacio de playa y de la tasa de seguridad e higiene a sus propietarios.

“A la par, estamos tras un subsidio que les permita tener recursos para afrontar las tareas de remoción de los restos de las estructuras, más allá del aporte que hicimos desde el municipio con máquinas y volquetes”, dijo.

Sobre la reconstrucción de los paradores y carpas destrozados, Arranz dijo que está disponible una línea de crédito del Banco Provincia.

“En lo que respecta a nosotros, les vamos a pedir a los propietarios que respeten las nuevas medidas máximas de la superficie a ocupar. En otras palabras: no queremos grandes moles, por más que sean de madera, sino estructuras más chicas”, indicó.

La ayuda del Banco Provincia consiste en la puesta en marcha de una línea de financiamiento especial.

Los préstamos están orientados a familias, comercios y pymes que sufrieron daños, y contemplan condiciones preferenciales y períodos de gracia para acelerar la recuperación económica en las zonas afectadas.

Los créditos se ofrecen a 48 meses, con un período de gracia de 12 meses para el pago de capital. Los fondos podrán destinarse a la reparación de daños ocasionados por fenómenos naturales, ya sea en viviendas, locales comerciales o infraestructura productiva.

Las personas jurídicas (empresas) podrán acceder a hasta 40 millones de pesos con una tasa fija del 26% anual, mientras que las personas humanas cuentan con un tope de 10 millones de pesos, a una tasa fija del 28% anual. Para el segmento de microcréditos, el financiamiento alcanzará el equivalente a 50 salarios mínimos, con una tasa del 34% anual.

Otras medidas

La declaración de Monte Hermoso en estado de Emergencia Urbana también contempla –según explicó Arranz- la implementación del “Régimen Excepcional de Alivio y Solidaridad Fiscal, destinado a comerciantes y sectores de la economía perjudicados por el fenómeno meteorológico”.

En tal sentido, el jefe comunal anticipó que se reducirán o incluso eliminarán tributos que se venían cobrando a los dueños de los comercios afectados, como el canon de explotación de los paradores playeros.

Arranz también dispuso la creación de un Comité de Crisis “cuyos miembros serán determinados por el Poder Ejecutivo en su reglamentación, con el objetivo de coordinar acciones entre distintas áreas técnicas e instituciones para evaluar la magnitud de los daños ocasionados en el frente costero y sectores aledaños”.

Ese comité de crisis estará formado no solo por funcionario del Ejecutivo, sino también por ediles del oficialismo y la oposición, así como especialistas en construcción en zonas costeras.

“En esa misma línea –agregó- el decreto prevé el desarrollo de un proyecto a cargo de la secretaría de Gobierno para que las áreas técnicas pertinentes analicen y replanteen el diseño del frente costero frente a los eventos climáticos registrados en los últimos años”.

Por último se anunció la creación de un Registro Único de Damnificados, a fin de concentrar la información disponible en una sola base de datos y optimizar la distribución de recursos y ayuda.

"Este registro nos permitirá saber en detalle qué tipo de daño sufrió cada parador, chiringuito o complejo de carpas. No todos sufrieron el mismo nivel de afectación, por lo que demandan distinto tipo de ayuda", sostuvo Arranz.

¿Aportará Milei?

En diálogo con el programa Panorama, de LU2, el jefe comunal había señalado esta semana que solicitaría asistencia tanto al gobernador como al presidente Javier Milei.

“Necesitamos ayuda de todos porque hay que reconstruir absolutamente todo. Vamos a pedir ayuda a Provincia y a Nación. Vamos a hacer el petitorio y vamos a ir a hablar con quienes haga falta”, señaló.