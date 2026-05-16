Canal Maldonado: una única propuesta para la compra del puente metálico

El modelo del puente está reconocido desde Vialidad Nacional por reunir características esenciales. / Fotos: Archivo La Nueva.

Mario Minervino mminervino@lanueva.com Es periodista, ingeniero civil y docente de la Universidad Nacional del Sud en materias relacionadas con el Patrimonio arquitectónico y el planeamiento urbano. Ha publicado notas en revistas Vivienda, Todo es Historia, Obras & Protagonistas y Summa +. Participa en varios micros radiales referidos a la historia de Bahía Blanca. En dos ocasiones recibió primera mención por parte de ADEPA en el rubro Cultura e Historia.

El Concejo Deliberante aprobó la oferta de Vialmet SRL, empresa oriunda de la localidad de San Fernando, en el Gran Buenos Aires, para la adquisición de un puente metálico a colocar sobre el canal Maldonado, a la altura de calle Líbano.

Por ser una propuesta única fue elevada a consideración de ese cuerpo legislativo. La licitación tuvo carácter privado, con un presupuesto oficial de 275 millones de pesos. Vialmet cotizó la obra en 271,6 millones de pesos, esto es un 1,4 % por debajo de esa estimación.

La convocatoria es para la provisión y colocación de un puente vehicular metálico, por fuera de la Etapa II de la puesta en valor del canal Maldonado que se lleva adelante con fondos provinciales. Será financiado con recursos municipales, buscando mejorar la conectividad de un sector muy afectado por la inundación de marzo de 2025.

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El puente tendrá carácter provisorio, en el sentido de que se trata de una estructura prefabricada, la cual se colocará mediante maquinarias adecuadas, que estará operativo hasta tanto se construyan los puentes definitivos. Cuando eso ocurra será retirado y eventualmente utilizado en otro sitio.

La estructura a montar no tiene relación con los denominados puentes Bailey colocados por el Ejército Argentino, los cuales también están resueltos con una estructura metálica prefabricada y portátil, pero tienen un diseño distinto, pensado para uso militar provisorio y que exigen un mantenimiento continuo.

La obra

La principal característica del puente a colocar es que será construido con acero corten, un material resistente a la intemperie, que evita la corrosión y resulta adecuado para estructuras que deben soportar cargas importantes.

Una particularidad de este acero —muy utilizado en la recuperación de obras industriales y de cierto tipo de edificios—, es su color anaranjado, resultado de la aleación que tiene el acero con el cobre y el cromo.

El puente tendrá un ancho de 8,75 metros, admitirá dos carriles de circulación, además de contar con veredas peatonales y barandas laterales. El largo es de 24 metros; es decir que no se podrá utilizar cuando se realice la ampliación de la boca del canal considerada en el proyecto de ampliación de su capacidad.

La estructura será del tipo A-30, un modelo de puente reconocido por Vialidad Nacional, con capacidad de carga de 40 toneladas y un ancho que permite la circulación vehicular y peatonal. De acuerdo con las condiciones del pliego, la obra tiene un plazo de entrega de 30 días e incluye la construcción, ensamble, montaje, izado y emplazamiento sobre los correspondientes apoyos, uno a cada lado del canal.

Los apoyos

Por otra parte, la municipalidad de Bahía Blanca volvió a convocar a licitación para la construcción de las bases sobre las que deberá apoyar el puente.

La obra fue licitada en enero último, pero no hubo empresas interesadas. En ese momento la estructura a construir tenía un presupuesto oficial de 120,7 millones de pesos y un plazo de ejecución de 60 días. La intervención incluía los empalmes del puente con las calles de acceso mediante material calcáreo compactado.

En la nueva convocatoria —con apertura el 26 de mayo venidero— el presupuesto oficial es de $ 288.095.543 y la empresa adjudicataria deberá realizar, además, el proyecto y cálculo de los apoyos.

El trabajo incluye la construcción de los accesos al puente mediante relleno y compactación con tosca en las calles adyacentes al canal y la protección de las interferencias; entre ellas, un colector cloacal existente.

También deberá demoler y reconstruir losas del canal, recomponer los taludes y reconstruir un sumidero. Por último, materializar los terraplenes de acceso al puente, con una carpeta asfáltica de seis centímetros de espesor, y colocar cartelería indicativa de pesos admisibles y sentido de circulación.

Los otros puentes

Avanza entretanto la construcción del nuevo puente de hormigón armado sobre calle Pampa Central, el primero de la etapa II de reconstrucción de Maldonado y uno de los 15 a erigirse a partir de las nuevas características del canal.

La semana última la empresa Coince avanzó con la ejecución de los veinte pilotes que lleva el puente, estimándose que, para fin de mes, deberían estar todos listos. Los pilotes que arrancan en la parte superior demandan una perforación de 14 metros de profundidad, mientras que los se realizan desde el fondo penetran 9 metros.

El puente tendrá una extensión de 30,40 metros y un ancho de 8,30 metros, disponiendo de una calzada de doble mano, una franja destinada a ciclovías y veredas. La obra tiene un plazo de ejecución de un año, aunque es intención de la firma es terminarlo antes de fin de año, más allá de circunstancias propias de este tipo de tareas no siempre simples de ponderar.

En cuanto al puente sobre calle Don Bosco, el más solicitado por los vecinos, su inicio sigue dependiendo del traslado de las distintas instalaciones de servicios existentes en el sitio.