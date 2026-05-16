Ahora, sí: arranca la segunda rueda del Torneo Apertura

Con cuatro encuentros se pondrá en marcha hoy la octava fecha del Torneo Apertura de la Liga del Sur, que marcará el inicio de la segunda rueda, tras la suspensión del pasado fin de semana para preservar los campos de juego afectados por el mal clim.

Esta tarde, habrá tres juegos en la "A" y sólo uno en la "B".

En la división superior, el plato principal se servirá en Cabildo, donde el líder Huracán recibirá a su escolta Libertad.

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El atractivo duelo se jugará en cancha de Pacífico y será el único juego de hoy que comenzará a las 15.30.

El árbitro principal será Leopoldo Gorosito.

El Globo llega como puntero y con una racha positiva de seis partidos, incluyendo dos empates consecutivos en sus últimas presentaciones: Bella Vista (2 a 2) y San Francisco (0 a 0).

El elenco de Villa Rosas, en tanto, es el único invicto de la competencia y también el único que derrotó a Huracán.

Fue por la primera fecha, por 3 a 1, en el Manuel Manzano.

Expectante a lo que suceda en Cabildo estará Bella Vista, que marcha tercero y hoy visitará al colista San Francisco.

El Celeste y Los Gallegos se cruzarán a las 15 en el Gustavo Novoa, con arbitraje de Oscar Perotti.

Por la primera fecha, en La Loma, el local ganó por 3 a 1, con goles de Alexis Vega, Lucas Martínez y Gabino Bellegia. Para el Santo descontó Juan Romero.

Además, también a las 15, Liniers y Villa Mitre se medirán en el Doctor Alejandro Pérez en busca de puntos clave para meterse entre los cuatro de arriba.

El juez en la Avenida será Franco Yatzky.

Por la primera rueda, el tricolor se impuso en El Fortín por 2 a 0, con goles de Juan Acosta y Santiago Gómez.

Mañana, en tanto, la programación se cerrará en el Hermanos Francani, cuando La Armonía reciba a Sporting.

El partido comenzará a las 15 y será dirigido por Mariano Perretti.

*En el ascenso

La primera división "B" disputará hoy un sólo juego, con una atractiva propuesta.

En el Puerto, el puntero Comercial recibirá a Tiro Federal, que marcha tercero.

El juego comenzará a las 15 y será dirigido por Lucas De Dios.

En el partido de la primera rueda, el elenco de Ingeniero White se impuso por 1 a 0 en el Pirrone, con gol de Diego Cuevas en contra.

Mañana, la jornada se completará con dos juegos a las 15: Olimpo-Pacífico (en cancha de Liniers, con arbitraje de Agustín Huizenga) y Rosario Puerto Belgrano-Dublin (Derlis Molina).

Mientras que a las 15.30, en Cabildo, Pacífico esperará por Sansinena. Dirigirá Brian Romero.

*Posiciones

-Así está la tabla en la "A": 1º) Huracán, 14 puntos (+4); 2º) Libertad, 13 (+4); 3º) Bella Vista, 11 (+2); 4º) Liniers, 10 (+2); 5º) Sporting, 9 (+1) y Villa Mitre, 9 (0); 7º) La Armonía, 7 (-7) y 8º) San Francisco, 3 (-6).

-Así está la tabla en la "B": 1º) Comercial, 14 puntos (+1); 2º) Dublin, 12 (0); 3º) Tiro Federal, 11 (+4); 4º) Rosario, 10 (+2); 5º) Olimpo, 9 (+2); 6º) Sansinena, 8 (+1); 7º) Pacífico C, 4 (-3) y 8º) Pacífico BB, 4 (-8).