Norpatagónico: entre hoy y mañana se definen los cruces de semifinales Oro y Plata

Pedro Zorzano (Sociedad Sportiva) le apoyó dos tries a Marabunta en la victoria bahiense del año pasado, por 64-18. Foto: Archivo La Nueva.

Ricardo Sbrana rsbrana@lanueva.com Periodista de La Nueva desde 1995, especializado en rugby y básquetbol; con colaboraciones en casi todas las secciones de la redacción (locales, policiales, regionales, Ritmo Joven, revista Nueva, Espectáculos)

Con dos partidos previstos para hoy y otros dos para el domingo, se jugará este fin de semana la tercera y última fecha del campeonato regional Norpatagónico de rugby (mayores).

En nuestra ciudad esta tarde Sociedad Sportiva recibirá a Marabunta de Cipolletti, partido que comenzará a las 15.30 y será arbitrado por Santiago Bevaqua (Sur). El preliminar de Intermedia, a las 14, será dirigido por Esteban Bevaqua (Sur).

El Blanco es el bicampeón defensor del regional, en el que el domingo pasado concretó una goleada histórica ante Roca RC por 111 a 7. De asegurar hoy el número 1 en su grupo, debería cruzar contra el 2º del otro en semifinales. Pero según el reglamento, en caso de que ese puesto lo ocupara alguno de los clubes URS (Universitario o Santa Rosa RC), esa instancia de cruces no se llevará a cabo. En cambio, para determinar al finalista se tomará como resultado válido el partido entre sí de la segunda fecha del Oficial Oro URS.

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Sociedad Sportiva enfrentará hoy al otro invicto de la zona 1, a quien le lleva un punto de ventaja en las posiciones y que viene de ganarle a El Nacional por 68-22 el sábado pasado.

La Hormiga también es uno de los semifinalistas del Regional Patagónico: el sábado 23 cruzará como visitante frente a Neuquén RC (Bigornia-Chenque la otra llave).

En el otro partido de esta zona El Nacional visitará a Roca RC a las 15 en Primera (arbitraje de Fuentes) y 13.30 en Intermedia (Víctor Riera / Alto Valle).

Ambos equipos no conocen la victoria y hoy darán todo para asegurar la ventaja de cancha para los cruces de semifinales Plata. (3º vs. 4º).

En la zona 2 los representantes de la Unión de Rugby del Sur jugarán mañana.

Tanto Universitario como Santa Rosa RC mantienen chances matemáticas de clasificar a semifinales Oro.

Las Pirañas serán huéspedes del líder e invicto Neuquén RC a las 15 (arbitraje de Maximiliano Campot / Alto Valle), mientras que desde las 13.30 se enfrentarán en Intermedia (Matías Álvarez / Alto Valle)).

Santa Rosa RC recibirá a Patagonia RC (Neuquén) a las 13.30 en Primera (dirige Esteban Szelagowski / Sur), mientras que el rival del XV pampeano en Intermedia será Los Patos RC de Centenario (Ian Fuentes / Alto Valle).

Las formaciones

Así saldrán a la cancha hoy Sociedad Sportiva y El Nacional:

Sociedad Sportiva: Iñaki Azcoitía, Luca Loiacono, Ignacio Lance; Francisco Cantalejos (capitán) y Federico Stein; Gerónimo Rivas Pompei, Felipe Inchausti, Tomás Inchausti; Rafael Larrañaga Astibia y Tomás Bermúdez; Facundo Ferrandez, Joaquín Rey Saravia, Pedro Zorzano, Renato Cantalejos; Patricio Cantalejos. Entrenador, Diego Samuel.

Suplentes, Matías Stalldecker, Mauricio Torrisi, Tomás Cossi, Juan Cruz Harguindeguy Puccinelli, Joaquín Marne, Francisco Larrañaga Astibia, Ignacio Ficcadenti y Felipe Serrat.

El Nacional: Federico Moreno, Lautaro Albarrán, Bruno Reñonez Aniotz; Juan Pablo Sandoval Pacheco y Joaquín Falcón De Pizzo; Elías Gerardi, Dylan Gertje, Danilo Valero; Juan Ignacio Samuel (capitán) y Bernardino Barbero Sanz; Lucas Pavez, Gonzalo Rivero, Nicolás Coronel, Faustino Barbero Sanz; Tomás Rost. Entrenador, Joaquín Lobato.

Suplentes, Ezequiel Mendoza, Dilan Dauphin, Thiago Serrano, Lucas Filliottrani, Enzo Román, Mauro Fernández, Sergio Molina y Luciano Martínez Trobbiani.

En Mar del Plata

Este sábado se disputarán cinco finales de distintas categorías del torneo Clasificatorio de la Unión de Rugby de Mar del Plata.

Se llevarán a cabo en las instalaciones del club Mar del Plata Club, en el barrio Santa Celina de esa ciudad.

En el cotejo central los locales enfrentarán a Comercial por el título de Primera, en partido que comenzará a las 17.

El programa abrirá con la final en M23 entre Comercial-Sporting a las 10.30 (arbitraje de Agustín Giaquinto) y continuará con las definiciones en Preintermedia entre dos equipos de Mar del Plata Club (Nicolás Cosentino), Intermedia entre Mar del Plata Club-Sporting a las 13.30 (Julián Fernández), Desarrollo entre Camarones-Villa Gesell a las 15.15 y el duelo de Primera entre Mar del Plata Club-Comercial a las 17 (Gastón Rogé).

Ya tienen plaza para el TRP A -junto con Sociedad Sportiva y Argentino- Mar del Plata Club, Comercial, Sporting y Universitario (M). Restan sumarse dos clubes de la unión marplatense que surgirán del repechaje en juego.

Al TRP B van Unión del Sur, Pueyrredón, Uncas y dos equipos que saldrán del repechaje, más el 3º del Oficial URS (Universitario o Santa Rosa RC) y dos clubes de UROBA.

Después habrá una chance para el 4º de la URS en la Reválida B-C junto con el 8º (último) del TRP B y el 3º de UROBA para determinar la plaza al TRP B 2027.