Súper Liga: Universitario y Monte se metieron en las semifinales; Pacífico y Puerto van por el quinto puesto

Universitario "A" y Atlético Monte Hermoso clasificaron a las semifinales de la Fase 1 de la Súper Liga, tras culminar ayer la fase de grupos en las distintas sedes del país bajo la fiscalización de la Confederación Argentina.

Ambos equipos se metieron entre los cuatro mejores en sus sedes, Uni en Rosario y Monte como local, y lucharán por el título y clasificación a la fase final del 2027.

También en Damas, Pacífico jugará por el quinto puesto en Mendoza.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Mientras que en Caballeros, Puerto Belgrano terminó tercero en su zona y también luchará por la quinta colocación en Tucumán.

*Universitario, a semis

Universitario se clasificó a las semifinales, pese a que cerró la fase de grupos con una derrota en Rosario.

Por la tercera fecha de la Zona, el albirrojo perdió ante Independiente de Tandil por 2 a 0.

No obstante, la victoria de Gimnasia y Tiro ante Santa Fe RC le permitió quedar en el segundo lugar detrás del Rojo.

El elenco bahiense cerró la fase de grupos con un triunfo (2 a 0 ante Gimnasia y Tiro, con goles de Sofía Macchia y Morena Guimaráenz), un empate (1 a 1 frente las santafesinas, con tanto de Macchia) y el traspié de ayer.

De esta manera, el equipo de nuestra ciudad se medirá hoy ante San Juan Rugby "A" por un lugar en la final del torneo.

El juego se disputará a las 15.40.

La otra llave la disputarán Independiente y Universitario de Córdoba, que se enfrentarán a las 17.20.

El domingo, en tanto, la final por el título está programada para las 14.40 y el partido por el tercer puesto irá a las 12.40.

*Monte como en casa

Atlético Monte Hermoso se clasificó de manera anticipada a las semifinales y hoy cerró su participación en la fase de grupos con su tercer triunfo en fila, en la sede que se disputa en el balneario.

El albirrojo venció a Palermo Bajo de Córdoba por 3 a 0 y cerró el grupo primero con puntaje ideal.

Los goles del equipo del balneario los hicieron Lucía Alejo (2) y Morena Andrade.

El Atlético ya había asegurado ayer su lugar entre los cuatro mejores, al conseguir su segundo triunfo en dos presentaciones que le dio el número 1 del grupo de manera anticipada.

El equipo que conduce Agustín Scanio había superado en el debut a Jockey Club "B" (1 a 0, con gol de Delfina Hernández) y luego venció a Universitario de Salta (3 a 2, con festejos de Carola Dichiara, María Emilia Larsen y Daiana Ackerley).

De esta manera, Monte cruzará hoy ante Regatas Andino de Mendoza, que fue segundo en la otra zona.

El partido cerrará la jornada de hoy, ya que comenzará a las 19.30.

La final por el título se jugará mañana a las 15.30 y el partido por el tercer puesto comenzará a las 15.30.

*Pacífico por el quinto

En la sede de Mendoza, Pacífico cerró la fase de grupo con un derrota agónica en la última fecha del grupo.

A falta de 11 segundos para el cierre, el Verde perdió ante Banco Provincial por 3 a 2 y deberá jugar por el quinto lugar.

Los goles del equipo bahiense los hicieron Milagros Agesta y Belén Gabbarini.

Previamente, el elenco que dirige Pablo Laschiaza había empatado ante Murialdo (3 a 3 con goles de Maite Guerra Bonifazi, Milena Gabbarini y Julieta Errazu) y una derrota ante Atlético del Rosario (2 a 1, con tanto de Maite).

Puerto quedó a un paso

En la rama masculina, Puerto Belgrano no pudo meterse en semis, tras sumar su segunda caída en fila luego del auspicioso debut en Tucumán.

En el cierre de la fase de grupos, el elenco de La Base perdió frente a San Jorge por 4 a 0 y quedó en la tercera colocación.

Previamente, había vencido a Talleres de Paraná (1 a 0, con gol de Thiago Parella) y había tropezado frente a Old Lions (1 a 0).

De esta manera, el equipo dirigido por Lucía López Izarra jugará hoy las semis por el quinto puesto, cuando se enfrente a San Vicente desde las 13.50.