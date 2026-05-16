“Trabajamos para consolidar al Puerto como líder logístico, industrial y energético del país”

Mandolesi Burgos junto al intendente Federico Susbielles y al subsecretario provincial de Asuntos Portuarios, Juan Cruz Lucero, en la presentación del Plan Quinquenal 2025 - 2029 del puerto..

“Queremos consolidarnos como el puerto líder y hub logístico, industrial y energético de la Argentina”.

La definición pertenece a Santiago Mandolesi Burgos, presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca (CGPBB), quien dialogó con La Nueva tras la presentación del Plan Quinquenal 2025-2029.

El trabajo constituye una hoja de ruta con la que el complejo portuario busca acompañar el crecimiento de Vaca Muerta y consolidar su perfil exportador.

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Según explicó, el puerto atraviesa una etapa de fuerte aceleración impulsada por el crecimiento energético, el aumento sostenido de las exportaciones y la necesidad de preparar infraestructura para una nueva escala operativa.

“En los últimos años se aceleraron los tiempos. Tal vez obras que pensábamos para más adelante hoy las necesitamos ya”, afirmó Mandolesi Burgos.

Uno de los proyectos centrales del plan es la profundización del canal principal hasta Puerto Rosales, para llevar el calado de 13,71 metros (45 pies) a 15,70 metros (51.5 pies) y permitir operaciones de buques Suezmax cargados a pleno con crudo.

“Esto es la posibilidad de que el crecimiento de Vaca Muerta pueda salir por el muelle Rosales a través del canal que nosotros administramos”, explicó.

El presidente del Consorcio detalló que el proyecto técnico ya demandó una inversión superior al millón de dólares y que actualmente se trabaja sobre el esquema de financiamiento de la obra.

“El mayor calado implica mayor eficiencia porque los buques van a poder salir con más carga”, remarcó.

Mandolesi Burgos sostuvo además que Bahía Blanca dejó de ser únicamente un puerto cerealero para transformarse en un nodo estratégico vinculado al agro, la energía, la petroquímica y la carga de proyecto.

“El puerto de Bahía Blanca es un eslabón trascendental en la cadena de valor del oil & gas. Por aquí entra maquinaria, ingresan insumos y además salen el gas, los líquidos y el crudo”, señaló.

Obras millonarias y nueva infraestructura portuaria

Entre las obras más importantes que actualmente impulsa el CGPBB sobresale el revamping del complejo de Postas de Inflamables ubicado en Puerto Galván, con una inversión de 34.500 millones de pesos.

Se trata de una estructura crítica para el movimiento de combustibles y gas, sectores claves para el desarrollo portuario.

A eso se suma la incorporación de nueve nuevos brazos de carga de última generación, adquiridos por unos 10 millones de dólares.

“Estos brazos generan una mejora extraordinaria en tiempos operativos y calidad de servicio”, destacó.

El plan quinquenal también pone el foco en la recuperación y modernización de infraestructura histórica del complejo portuario. En ese marco avanzan obras de refuerzo de muelles, reconstrucción de pilotes, recuperación de sitios operativos y nuevos proyectos vinculados a la expansión logística.

Uno de los puntos que más preocupa al Consorcio es la necesidad de sostener el crecimiento del puerto con infraestructura vial acorde al incremento del movimiento de cargas.

Según precisó Mandolesi Burgos, en enero ingresaron más de 41.000 camiones, un récord histórico para la terminal bahiense.

“El récord no es solamente el número. Lo importante es que la curva de crecimiento sigue sosteniéndose”, sostuvo.

En ese contexto, el puerto impulsa obras sobre accesos estratégicos, reparación de rutas, rotondas y mejoras ferroviarias para reducir costos logísticos y disminuir el impacto urbano del tránsito pesado.

“Si el puerto no tiene ingresos en buen estado es imposible seguir creciendo”, advirtió el titular del CGPBB.

Luego destacó que varias de estas obras habían sido proyectadas o incluso iniciadas por su predecesor en el cargo, el actual intendente Federico Susbielles, junto con el apoyo del gobernador Axel Kicillof.

El desafío de crecer con integración urbana y tecnología

En otro orden, Mandolesi Burgos remarcó además que el crecimiento portuario no puede desligarse del vínculo con la comunidad.

“No hay crecimiento sostenido y sustentable de un puerto si no es de la mano de su comunidad”, afirmó.

En esa línea, el plan contempla obras urbanas en Ingeniero White, mejoras de espacios públicos, ampliación de infraestructura comunitaria y proyectos para recuperar el vínculo de la ciudad con el estuario.

El presidente del Consorcio recordó además que el puerto pasó de exportar entre 10 y 12 millones de toneladas anuales en los años 90 a mover actualmente unos 35 millones de toneladas.

Además, el complejo creció desde cinco hasta doce terminales portuarias y expandió su superficie productiva desde 70 hasta más de 300 hectáreas operativas.

“Estamos construyendo competitividad estructural porque reducimos costos logísticos, aumentamos la escala operativa y volvemos al puerto más atractivo para nuevas inversiones”, sostuvo Mandolesi Burgos.

Otro de los ejes del plan apunta a la digitalización y modernización operativa.

“Estamos invirtiendo en modelos digitales y en un gemelo digital para eficientizar toda la operatoria”, explicó.

Finalmente, el presidente del CGPBB insistió en que el desafío de los próximos años será acompañar el crecimiento energético argentino con planificación, previsibilidad e infraestructura moderna.

“Invertir en infraestructura portuaria es invertir en empleo, producción, exportaciones y desarrollo regional”, concluyó.