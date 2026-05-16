Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

Seguridad.

Prescribió la condena por secuestro a un expolicía que estuvo prófugo una década

El Tribunal Oral Federal de nuestra ciudad decretó extinguida la pena que le impusieron a Osvaldo Germán Muzi por un hecho registrado a principios de 2004.

Fotos: Archivo LN.

La causa contra tres expolicías bonaerenses sentenciados por el secuestro extorsivo de un hombre en nuestra ciudad tiene una particularidad: dos de ellos lograron eludir a la Justicia y “cumplieron” su pena en la clandestinidad.

Osvaldo Germán Muzi y Héctor Raúl Minghetti lograron mantenerse prófugos el tiempo necesario para que las penas se extinguieran y puedieran volver a caminar por la calle sin temor a la aparición de un patrullero o la interceptación en algún operativo.

Respecto de Muzi, el Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca, compuesto por los jueces Sebastián Foglia, Ernesto Sebastián y José Fabián Asís, declaró días atrás la prescripción de la sanción a diez años de prisión que recibió en 2016.

Del mismo modo, los magistrados establecieron dejar sin efecto la rebeldía y la orden de captura que pesaba sobre su persona.

Idas y vueltas

El camino de Muzi en la Justicia tuvo decisiones que lo alegraron, pero también de las otras.

Junto a Minghetti y Juan Pablo Ibáñez fueron imputados por el secuestro extorsivo de Omar Héctor Resola, cometido el 23 de enero de 2004 en la zona de la avenida Alem al 1300.

A Resola, sobre quien existía una orden de captura y fue interceptado por los tres policías, lo redujeron y obligaron a subir a un Peugeot 504 blanco. 

Recién fue liberado cuando la esposa pagó su rescate.

A la mujer le habían pedido 25 mil pesos, aunque finalmente pudo reunir y abonar 14 mil.

Eso le permitió a Resola seguir en libertad, aunque su familia, al poco tiempo, presentó una denuncia para dar a conocer el grave hecho.

En julio de ese año, por orden de la Justicia Federal, Muzi e Ibáñez fueron detenidos y alojados en la Unidad Penal Nº 37 de Barker. 

El 24 de noviembre de 2005, el Tribunal Oral Federal local los absolvió y dispuso que recuperaran la libertad bajo caución juratoria.

Un año después, la Cámara Federal de Casación Penal anuló la decisión y ordenó llevar adelante un nuevo debate.

El 7 de diciembre de 2007, con la integración de nuevos jueces, ambos sujetos fueron sentenciados a 5 años de prisión y una inhabilitación especial por diez para ejercer un empleo o cargo público como cómplices secundarios de secuestro extorsivo agravado.

Ese fallo fue apelado por ambas partes (fiscalía y defensas) y el 25 de agosto de 2008 intervino nuevamente Casación, determinando una sanción de 11 años de cárcel para los procesados y la inhabilitación por el mismo tiempo, considerándolos coautores del delito imputado.

Pero el recorrido no terminó allí, porque el 5 de febrero de 2013, la Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar a un recurso de queja y dejó sin efecto la sentencia.

Por último, Casación volvió a modificar la pena y la redujo a 10 años.

Esa resolución quedó firme el 16 de febrero de 2016, cuando la Corte desestimó un último recurso intentado por el defensor y dispuso la detención de Muzi.

Ausencia

El expolicía no pudo ser hallado, por lo que la Justicia lo declaró en rebeldía y elevó la orden de captura.

Pese a esto, el sujeto logró mantenerse prófugo a lo largo de una década y evitar regresar a la cárcel.

Por último,  el Registro Nacional de Reincidencia le informó al Tribunal bahiense que el individuo no cuenta con antecedentes posteriores a la condena, por lo que no se produjeron circunstancias que evitaran la prescripción y la dejaran sin efecto.

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

La ciudad.
Deportes.
La ciudad.
La ciudad.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE