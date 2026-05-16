La Base Naval abre sus puertas para festejar el Día de la Armada

El Parque Centenario de la Base Naval Puerto Belgrano, ubicado en inmediaciones del puesto N° 2 de ingreso, será hoy y mañana el escenario de dos jornadas de puertas abiertas a la comunidad, en el horario de 10 a 18, con entrada libre y gratuita.

Estas actividades están enmarcadas en los festejos por el 212° aniversario de la creación de la Armada Argentina.

Desde el Comando de Adiestramiento y Alistamiento anunciaron que habrá diversas muestras estáticas y museológicas, con la participación de diferentes unidades y personal de la Infantería de Marina, de la Aviación Naval, de las Fuerzas de Operaciones Navales Especiales y del Servicio de Salvamento de la Armada.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Asimismo, los visitantes podrán recorrer los stands de la Obra Taller Stella Maris y de difusión de ingreso a la Armada en todas sus modalidades.

Para los niños, habrá una pista de obstáculos de la Infantería de Marina, y para la familia en general, se hará la ya tradicional presentación de las destrezas de la Agrupación Perros de Guerra.

En la jornada final de mañana habrá chocolate caliente y el cierre contará con el acompañamiento de la Banda de Música de la Base Naval Puerto Belgrano en el arriado del Pabellón Nacional. El ingreso a las jornadas es libre y gratuito.

Además, hoy desde las 19 se llevará a cabo el habitual concierto por el Día de la Armada, en el salón “Comodoro Martín Rivadavia". La entrada también es libre y gratuita, por orden de llegada. Se ingresa por el puesto N° 2.

