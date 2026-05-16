En otro partido contundente, Sociedad Sportiva avanzó en el Norpatagónico

Ricardo Sbrana rsbrana@lanueva.com Periodista de La Nueva desde 1995, especializado en rugby y básquetbol; con colaboraciones en casi todas las secciones de la redacción (locales, policiales, regionales, Ritmo Joven, revista Nueva, Espectáculos)

Todo dicho en la zona 1 del campeonato regional Norpatagónico de rugby, certamen que agrupa a clubes de las uniones Sur y Alto Valle y que este sábado disputó parcialmente la tercera y últma fecha de la fase clasificatoria.

Esta tarde Sociedad Sportiva se aseguró invicto el Nº1 en su grupo tras ganarle a Marabunta de Cipolletti por 64 a 0 (24-0) en la cancha principal (Nº2) de La Carrindanga, donde el árbitro fue Santiago Bevaqua (Sur). También hubo éxito del Blanco en Intermedia por 40-0.

Con este resultado el equipo de Cipolletti quedó 2º, aunque ahora hay que esperar los resultados de la última fecha en la zona 2, donde mañana Universitario (2º) visitará a Neuquén RC (1º) y Santa Rosa RC (3º) recibirá a Patagonia (4º).

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Como ya informamos, si en función de los resultados del domingo las semifinales quedaran configuradas con enfrentamientos entre clubes de una misma unión, no se jugarán. Se tomará como resultado el partido entre sí obtenido en los respectivos torneos locales. Es un sistema rebuscado pero que resuelve la cuestión de fondo: el calendario.

Recordemos que el próximo sábado 23 en nuestra ciudad se disputará la última fecha del Oficial Oro de la URS. Mismo día para el cruce Neuquén RC-Marabunta por una de las semifinales del Regional Patagónico (la final va el sábado 20 de junio). Por lo tanto, también la definición del Norpatagónico se verá postergada, probablemente para alguna ventana del Regional Pampeano.

Luego de una primera parte en la que Las Palomas anotaron dos tries en los primeros 5m., la defensa visitante impuso condiciones y le quitó espacios al manejo y movilidad del Blanco. Los siguientes dos tries locales llegaron recién a los 28/30 minutos en mayoría de llegadas por afuera.

En el complento la Hormiga sintió el desgaste y Sociedad Sportiva se floreó (con mucha libertad de creación para los dos "9" que participaron) con otros seis tries, para extender su invicto de la temporada a 11 partidos. Es decir, todo lo que jugó hasta hoy.

Los tries fueron de Rafael Larrañaga Astibia (5m. y 64m.), Patricio Cantalejos (30m. y 55m.), Renato Cantalejos (1m43s),Tomás Inchausti (28m.), Pedro Zorzano (43m.), Gerónimo Rivas Pompei (61m.), Tomás Bermúdez (67m.), Matías Stalldecker (72m.) y Facundo Ferrandez (76m.). Las conversiones fueron de Tomás Inchausti (2) e Ignacio Ficcadenti (4).

Derrota del Celeste

Empezó bien, terminó mal. Así fue la jornada de hoy para El Nacional en su visita a Roca RC en partido por el 3º puesto de la zona 1 y la ventaja de localía en las semifinales Plata.

El Celeste cayó por 47 a 17 en un partido que había tenido muy buen comienzo, con más ritmo que su rival, circulación de pelota y solidez en el scrum. Aspectos que le permitieron conseguir dos tries en los primeros 13 minutos vía Lucas Pavez (8m. y 13m., uno convertido por Bernardino Barbero Sanz).

Los locales descontaron, pero dieron un vuelco al partido en el complemento, tras conseguir 2 tries en los primeros 11 minutos que les dio mucha confianza para controlar al XV bahiense y buscar los huecos en ataque en todo lo ancho del campo.

A los 40 minutos de la segunda parte llegó el tercer try de El Nacional vía Barbero.

Con este resultado el Celeste debería enfrentar en semifinales Plata al 3º de la zona 2 (Universitario o Santa Rosa RC), pero será un partido que tampoco se jugará según el reglamento de la competencia.

En Intermedia también hubo caída de El Nacional (52-33).

Comercial campeón

Concluyó hoy el torneo clasificatorio de la Unión de Rugby de Mar del Plata, donde Comercial dio la nota y se coronó campeón en la máxima categoría.

El club de Sierra de los Padres le ganó la final a Mar del Plata Club (fue local) por 15 a 12.

"Mardel" tuvo un penal a los palos para empatarlo a 1m30s del final pero lo erró.

Comercial había eliminado en semifinales a Sporting (21-18).