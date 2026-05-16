Villarruel tildó de “playmobil” a Petri y calificó como “fantochada” un proyecto de Bullrich

La interna en el Gobierno sigue escalando y parece no dar tregua. Esta vez, la vicepresidenta Victoria Villarruel arremetió contra el diputado mendocino Luis Petri -a quien tildó de "playmobil"- y la senadora Patricia Bullrich, a raíz de la creación del Departamento Federal de Investigaciones (DFI).

Las nuevas críticas por parte de la vicepresidenta se dieron en la noche del viernes, a raíz de un usuario que denunció varios recortes en los fondos de Defensa. "¿Y vinieron a reivindicar las FF. AA.?", se cuestionó la cuenta en X.

Ante esto, Villarruel cargó contra Petri durante su paso como ministro de Defensa y lo comparó con la administración del kirchnerismo: "Imposible pensar en soberanía si la Defensa no puede cumplir con sus funciones básicas. El exministro Petri debe justificar el desastre cometido en los últimos 2 años. Los K destruyeron nuestra Defensa Nacional y Petri continuó el mismo sendero con un relato de reivindicación que en los hechos fue también falso".

En otro posteo, la presidenta del Senado hizo mención a la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA), la cual quedó "paralizada" durante el "paso fraudulento" del actual diputado nacional.

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"El diputado debe responder por el paso fraudulento en el Ministerio de Defensa que ocasionó la caída del sueldo de los uniformados así como la paralización casi total de la Obra Social que atiende a los militares y sus familias. El exministro debe dejar de preocuparse en Twitter por un ‘bozal mediático’ que no pedí y hacerse cargo de su espantosa gestión".

A esa respuesta le siguió un comentario relacionado al debate de vicepresidentes ocurrido en 2023, donde Petri acompañaba, por entonces, a Bullrich como candidata a presidenta.

Ante eso, Villarruel recordó: "Era un playmobil en el debate".

La crítica hacia la jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara Alta se dio por un tuit que hacía énfasis en la situación de la obra social de la Policía Federal.

En el mismo, la vicepresidenta aprovechó y cuestionó la creación del Departamento Federal de Investigaciones en junio del año pasado, donde la exministra de Seguridad presentó la iniciativa con el presidente Javier Milei.

"Crítica situación de la Policía Federal Argentina en el ámbito de la salud. El Hospital Churruca destruido, los sueldos por el piso, la creación de la DFI que es una fantochada, les sacaron las comisarías en el 2015, en síntesis el Estado en distintos gobiernos intentando extinguir a nuestra Policía Federal", expuso. ( N/A)