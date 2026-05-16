Moto3: el argentino Valentín Perrone consiguió la pole position en el GP de Cataluña

El piloto hispano-argentino de Red Bull KTM Tech3, Valentín Perrone, se quedó con la pole position para la carrera principal del Gran Premio de Cataluña de Moto3 que tendrá lugar el domingo a las 6 (hora de nuestro país).

En el Circuito de Barcelona-Cataluña, el piloto de 18 años se presentó en su ciudad de nacimiento y conquistó su primera pole position de la temporada, la tercera de su incipiente carrera tras lo que fueron las dos del año pasado en Austria y San Marino.

Con un tiempo de 1m46s/679, Perrone se convirtió en el sexto piloto distinto que consiguió la pole position esta temporada, arrebatándosela por tan solo cinco milésimas al español David Muñoz en la última vuelta. El oriundo de la ciudad española Santander, Brian Uriarte, finalizó tercero mientras que su compatriota líder de la temporada, Máximo Quiles, largará séptimo.

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En el tramo final de la clasificación, el argentino Marco Morelli había logrado colocarse en lo más alto con un tiempo de 1m46s/927 pero su compatriota Perrone apareció en el cierre con una vuelta perfecta y terminó quedándose con el mejor registro del sábado.

Así, el argentino que está cuarto en este campeonato mundial largará primero en la carrera principal que tendrá lugar este domingo en Montmeló. (NA).

Acosta, en MotoGP

El piloto español de Red Bull KTM Factory, Pedro Acosta, se quedó con la pole position para la carrera principal del Gran Premio de Cataluña del MotoGP que tendrá lugar el domingo a las 9 (hora de nuestro país).

En el Circuito de Barcelona-Cataluña, el murciano de 21 años se quedó con su primera pole position de la temporada y la segunda en la categoría tras la conseguida en el Gran Premio de Japón en 2024.

Con un tiempo de 1m 38s 068, Acosta lideró la clasificación por sobre las motos Ducati del italiano Franco Mobidelli y del español Álex Márquez, con quienes compartirá la primera línea de salida. (NA).