Manchester City le ganó a Chelsea y se consagró campeón de la FA Cup de Inglaterra

El Manchester City derrotó 1-0 al Chelsea, que contó con el argentino Enzo Fernández como titular, y se consagró campeón de la FA Cup de Inglaterra por octava vez en su historia.

En el mítico estadio Wembley de la capital inglesa de Londres, el delantero ghanés Antoine Semenyo marcó el gol del triunfo a los 27 minutos del complemento.

Con este triunfo, el equipo del español Josep Guardiola vuelve a conquistar el certamen tras tres años, siendo la última en 2023 donde venció en la final al Manchester United por 2-1. Además, esta significó la octava vez que son campeones del torneo más antiguo del mundo y alcanzó la línea de Chelsea, Liverpool y Tottenham Hotspur.

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Ahora, el City buscará conseguir el último objetivo que le queda en la temporada: arrebatarle el liderazgo de la English Premier League al Arsenal en estas últimas dos fechas y consagrarse campeón de la misma por séptima vez en 10 años.

El próximo martes desde las 15.30, visitará el Vitality stadium para enfrentar al sorprendente Bournemouth que está cerca de asegurarse un lugar en competiciones europeas de la próxima temporada.

Por su parte, el equipo de Calum McFarlane desperdició la oportunidad de terminar decorosamente la temporada con un título y cerrará un año que inició consagrandosé campeón del Mundial de Clubes en julio y finaliza sin clasificar a ninguna competición internacional para la 2026/27.

Además, por malos resultados, el Chelsea sufrió la anomalía de tener tres entrenadores a lo largo de la temporada. El italiano Enzo Maresca dirigió al primer equipo hasta enero, lo sucedió Liam Rosenior hasta fines de abril y ahí tomó las riendas McFarlane.

En un partido en el que fue superior a su rival, el Manchester City logró romper el cero a los 27 minutos del complemento con el gol del ghanés Semenyo.

Sobre el vértice izquierdo del área, el portugués Bernardo Silva tocó a su derecha para el noruego Erling Haaland que desbordó, metió el buscapié al primer palo y Semenyo, con un magistral taco, desvió la trayectoria de la pelota e infló la derecha del arco defendido por el español Robert Sánchez. (NA).