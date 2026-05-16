Héctor Cúper volverá a dirigir en Sudamérica tras 29 años

El entrenador Héctor Cúper volverá a hacerse cargo de un equipo sudamericano y dirigirá en la Copa Libertadores, al firmar contrato con Universitario de Perú.

El DT, de 70 años, volverá a la dirección técnica tras dos temporadas y lo hará lejos de las selecciones nacionales, habiéndole dedicado sus últimos nueve años de trayectoria a Egipto, Uzbekistán y Siria.

Así, el DT sucederá al español Javier Rabanal y afrontará una Copa Libertadores en la que Universitario todavía mantiene amplias posibilidades de clasificar a los octavos de final: es tercero en el grupo B, que comparte con Deportes Tolima de Colombia, Coquimbo Unido de Chile y Nacional de Uruguay, a dos puntos del equipo chileno, el segundo de la zona.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En su vuelta al fútbol sudamericano tras ni mas ni menos que 29 años, Héctor Cúper dirigirá en la actual Copa Libertadores en Universitario de Perú, sabiendo lo que es ser campeón internacional en nuestro fútbol al haber ganado la Copa Conmebol, actualmente denominada Sudamericana, con Lanús en 1996.

El entrenador se hará cargo del club peruano, que se encuentra en el cuarto puesto del certamen nacional con 25 puntos a dos fechas del final, además de ser tercero en el grupo B de la Libertadores, virtualmente cayendo a los 16avos de final de la Sudamericana.

En su llegada al país, Cúper dio una conferencia de prensa en la que aseguró que no tuvo que consultarle a nadie sobre su llegada a Universitario y que, ni bien recibió la oferta, respondió “con un sí rotundo”.

Además, el entrenador se mostró conforme con enfrentar elevadas exigencias al afirmar que comparte el mismo entusiasmo con los directivos y sentenció que en el club afrontará un “desafío complejo, de gran exigencia”, al estar todavía ante la posibilidad de ser campeón del fútbol peruano por cuarta vez consecutiva.

Luego de la conferencia, el director técnico que tuvo pasos por el Inter de Milán, Valencia y Mallorca, entre otros destacados clubes del fútbol europeo, fue visto en el palco presidencial del estadio Monumental de Lima presenciando el encuentro entre el equipo del que prontamente se pondrá a cargo, con la dirección interina de Jorge Araujo, ante Atlético Grau. (NA).