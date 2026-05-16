"Hay que salir del sistema pendular, de que es Milei o el abismo", dijo el gobernador de Chubut

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, hizo hincapié en que los gobernadores van a tener una opción propia, de cara a las elecciones de 2027. “Tenemos la responsabilidad de conformar un espacio republicano y federal. Hay que salir del sistema pendular, de que es Milei o el abismo”, aseveró.

Respecto del apoyo del PRO al Gobierno, Torres señaló: “Creo que hubo un acompañamiento que le dio un apoyo a Milei, pero la gente tiene criterio propio”, sostuvo respecto de la influencia de Macri en su respaldo. “Más que votos le dio gobernabilidad”, remarcó.

“Después hay vanidades y egos que generan rispideces”, deslizó el mandatario provinciañ. Aunque aclaró: “No reniego de que el PRO tenga aspiraciones de poder. Es un partido que tiene una historia y gobernó. Sentó las bases de discusiones incómodas que después retomó este Gobierno”.

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“El PRO tiene que construir y no puede ser un espacio sumiso. Hay que ser protagonistas”, expresó. También diferenció las visiones de las provincias de las que hay en la capital: “PRO federal o porteño es una discusión de hace 10 años”.

Sobre una posible candidatura presidencial, esquivó dar una respuesta contundente: “Vamos a trabajar en el armado de un espacio republicano y federal, una alternativa de poder. Después veremos la discusión de quien encabeza o no”. (Con información de TN)