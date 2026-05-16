Luego de la marcha federal universitaria, CONADU convocó a otro paro nacional

Tras la marcha federal universitaria del pasado martes 12 de mayo, la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) llevó a cabo un plenario de secretarios generales, en el que decidieron la realización de otro paro en la semana que va del lunes 25 al viernes 31 de mayo.

La decisión fue tomada luego de que el Gobierno nacional no diera respuestas oficiales a la marcha multitudinaria en reclamo de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795, mejoras salariales y mayor presupuesto para la educación y la ciencia.

“Los secretarios y las secretarias generales de 30 sindicatos de base de la CONADU se reunieron en Plenario para resolver la continuidad del plan de lucha, luego de la Marcha Federal Universitaria que el pasado 12 de mayo movilizó a más de un millón de personas de punta a punta del país”, indicaron desde CONADU.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

“Las universidades nacionales atravesamos una situación crítica que afecta a docentes, no docentes y sobre todo a los más vulnerables: nuestros estudiantes. Cuando se afecta la calidad educativa por falta de recursos, también se está perjudicando el desarrollo del país y la calidad de vida de toda nuestra sociedad”, había señalado -días atrás- el rector de la Universidad Nacional del Sur, Daniel Vega.

Además, enumeraron cuáles fueron las resoluciones que se tomaron en el plenario:

- Realizar en la semana del 25 de mayo una semana completa de paro, con jornadas de protesta, clases públicas y acciones callejeras en todas las universidades nacionales.

- Organizar una acción digital nacional por la universidad pública que permita dar la discusión también en el terreno virtual.

Realizar acciones orientadas a promover el acompañamiento del Poder Judicial a la Universidad Pública.

- Adherir a la Marcha Federal de Salud el 20 de mayo.

(Con información de DIB)