Pronóstico: así estará el clima este domingo 17 de mayo
Satelmet pronostica una temperatura máxima de 16 grados centígrados.
El servicio de Satelmet pronostica para Bahía Blanca y la zona este domingo 17 de mayo una temperatura mínima de 3 grados centígrados y una máxima de 16.
En la mañana el tiempo será frío y soleado a fresco con heladas en la periferia. El viento tendrá intensidad leve del Noroeste. La visibilidad será buena.
Por la tarde tendremos tiempo fresco y soleado. El viento tendrá intensidad leve del sector Oeste y el índice de radiación ultravioleta será normal. La visibilidad buena.
La noche será fría con cielo despejado y se estima para media noche una temperatura de 8 grados centígrados.
El tiempo en la región
MONTE HERMOSO Y PEHUEN – CO. Frío y soleado. Poco cambio de temperatura. Viento moderado en disminución a leve del Sudoeste. Temperatura 5/12.-
ZONA VENTANIA: Frío y soleado con heladas. Ascenso de la temperatura. Viento leve del sector Oeste. Temperatura 2 bajo cero/12.-
GUAMINI: Frío y mayormente soleado a fresco. Poco cambio de la temperatura. Viento leve con ráfagas de moderado del Sudoeste y Oeste. Temperatura 2/13.-
VIEDMA Y PATAGONES: Frío y soleado a fresco. Ascenso de la temperatura. Viento leve del Sudoeste. Temperatura 1/15.-
NEUQUEN: Frío y soleado a fresco. Ascenso de la temperatura. Viento leve del Sur. Temperatura 1/14.-