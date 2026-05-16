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Pronóstico: así estará el clima este domingo 17 de mayo

Satelmet pronostica una temperatura máxima de 16 grados centígrados.

Por la mañana la temperatura será muy fría (Foto Archivo La Nueva)

El servicio de Satelmet pronostica para Bahía Blanca y la zona este domingo 17 de mayo una temperatura mínima de 3 grados centígrados y una máxima de 16.

En la mañana el tiempo será frío y soleado a fresco con heladas en la periferia. El viento tendrá intensidad leve del Noroeste. La visibilidad será buena.

Por la tarde tendremos tiempo fresco y soleado. El viento tendrá intensidad leve del sector Oeste y el índice de radiación ultravioleta será normal. La visibilidad buena.

La noche será fría con cielo despejado y se estima para media noche una temperatura de 8 grados centígrados.

El tiempo en la región

MONTE HERMOSO Y PEHUEN – CO. Frío y soleado. Poco cambio de temperatura. Viento moderado en disminución a leve del Sudoeste. Temperatura 5/12.-

ZONA VENTANIA: Frío y soleado con heladas. Ascenso de la temperatura. Viento leve del sector Oeste. Temperatura 2 bajo cero/12.-

GUAMINI: Frío y mayormente soleado a fresco. Poco cambio de la temperatura. Viento leve con ráfagas de moderado del Sudoeste y Oeste. Temperatura 2/13.-

VIEDMA Y PATAGONES: Frío y soleado a fresco. Ascenso de la temperatura. Viento leve del Sudoeste. Temperatura 1/15.-

NEUQUEN: Frío y soleado a fresco. Ascenso de la temperatura. Viento leve del Sur. Temperatura 1/14.-
 

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