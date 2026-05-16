Pronóstico: así estará el clima este domingo 17 de mayo

Por la mañana la temperatura será muy fría (Foto Archivo La Nueva)

El servicio de Satelmet pronostica para Bahía Blanca y la zona este domingo 17 de mayo una temperatura mínima de 3 grados centígrados y una máxima de 16.

En la mañana el tiempo será frío y soleado a fresco con heladas en la periferia. El viento tendrá intensidad leve del Noroeste. La visibilidad será buena.

Por la tarde tendremos tiempo fresco y soleado. El viento tendrá intensidad leve del sector Oeste y el índice de radiación ultravioleta será normal. La visibilidad buena.

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La noche será fría con cielo despejado y se estima para media noche una temperatura de 8 grados centígrados.

El tiempo en la región

MONTE HERMOSO Y PEHUEN – CO. Frío y soleado. Poco cambio de temperatura. Viento moderado en disminución a leve del Sudoeste. Temperatura 5/12.-

ZONA VENTANIA: Frío y soleado con heladas. Ascenso de la temperatura. Viento leve del sector Oeste. Temperatura 2 bajo cero/12.-

GUAMINI: Frío y mayormente soleado a fresco. Poco cambio de la temperatura. Viento leve con ráfagas de moderado del Sudoeste y Oeste. Temperatura 2/13.-

VIEDMA Y PATAGONES: Frío y soleado a fresco. Ascenso de la temperatura. Viento leve del Sudoeste. Temperatura 1/15.-

NEUQUEN: Frío y soleado a fresco. Ascenso de la temperatura. Viento leve del Sur. Temperatura 1/14.-

