La Justicia citó a "Chiqui" Tapia para que explique el rol de la AFA en la liberación de Nahuel Gallo

La Justicia citó al presidente de la Asociación de Fútbol Argentino, Claudio “Chiqui” Tapia, para que explique qué rol tuvo la AFA en la liberación de Nahuel Gallo en Venezuela. Días atrás, el gendarme dio una extensa declaración.

El fiscal Carlos Stornelli solicitó que el titular de la Asociación del Fútbol Argentino se presente a declarar para responder sobre el operativo que permitió la excarcelación del gendarme que estuvo 448 días preso en Venezuela.

Meses atrás, la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, confirmó que Gallo recibió una videollamada de Tapia momentos antes de subirse al avión que lo trajo de nuevo a la Argentina. En ese intercambio, el titular de la AFA le confirmó que iba a volver al país.

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Además, la funcionaria cuestionó el rol de la AFA en la liberación del agente, aunque reconoció su función como medio de negociación. “No lo veo como una apropiación, sino como una necesidad de protagonizar y decir: ‘Lo trajimos nosotros’”, expresó.

Monteoliva contó que Gallo fue trasladado desde la cárcel de El Rodeo hasta el avión privado con la cara tapada. En ese contexto, explicó que el gendarme recibió el llamado de Tapia cuando estaba a punto abordar el vuelo.

“Ahí es cuando confirma que era la AFA, porque dos personas en un avión privado que te dicen que te van a llevar a Argentina después de estar un año y tres meses en cautiverio, podés pensar cualquier cosa”, manifestó la titular de la cartera de Seguridad.

Durante ese llamado, Gallo le agradeció a “Chiqui” Tapia por intervenir en su liberación, según dijo la ministra. Además, remarcó que la AFA fue quien negoció su salida de Venezuela, pese a los esfuerzos del Gobierno por concretarlo. “No solo hizo de taxi, fue quien hizo una negociación”, sumó en una entrevista con A24.

Semanas atrás, Gallo denunció ante la Justicia Federal las torturas que sufrió durante los 448 días que permaneció detenido en Venezuela y aseguró que decidió hablar para exigir justicia. “Hoy di un paso que me costó mucho: por primera vez conté lo que viví en Venezuela desde el 8 de diciembre de 2024. Volver a esos momentos duele. Revivirlos no es fácil. Pero hay algo más fuerte que el miedo: la verdad”, expresó en sus redes sociales.

Gallo afirmó que su testimonio busca visibilizar una práctica sistemática. “La verdad es que el régimen venezolano sí tortura, y lo sigue haciendo. No es un discurso, es una realidad que muchos hemos vivido”, sostuvo. (Con información de TN)