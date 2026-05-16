"El camino es el correcto, pero los gobiernos deben hacer lo suyo", dijo Nicolás Pino
"Lo que se escucha en todos los pasillos es que los números están muy justos", señaló el presidente de la SRA.
El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, destacó el rumbo económico del país, pero le solicitó colaboración al Gobierno Nacional y a los provinciales. En una entrevista con Radio Con Vos, brindó precisiones de la situación del campo.
"El camino planteado es el correcto, el campo apoya pero los gobiernos nacional y provinciales tienen que hacer los suyo", reclamó.
En tanto, Pino alertó que "lo que se escucha en todos los pasillos es que los números están muy justos y los combustibles y fertilizantes están mucho más caros".
"Le decimos a los gobiernos que estamos dispuestos a sembrar, pero necesitamos que ellos generen esas condiciones", remarcó el titular de la Sociedad Rural Argentina.
Para finalizar, indicó que desde el campo "hay que producir más y mejor, porque Argentina lo necesita". También destacó que "más allá de haber cosechado 28 millones de toneladas de trigo -que en gran parte se hizo porque el clima fue bueno- tenemos que prever que las condiciones climáticas no siempre juegan una buena pasada".