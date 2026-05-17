Automóviles del 24

Mario Minervino mminervino@lanueva.com Es periodista, ingeniero civil y docente de la Universidad Nacional del Sud en materias relacionadas con el Patrimonio arquitectónico y el planeamiento urbano. Ha publicado notas en revistas Vivienda, Todo es Historia, Obras & Protagonistas y Summa +. Participa en varios micros radiales referidos a la historia de Bahía Blanca. En dos ocasiones recibió primera mención por parte de ADEPA en el rubro Cultura e Historia.

Hace 102 años, en mayo de 1924, las concesionarias de automóviles locales promocionaban distintos vehículos para una ciudad que comenzaba su proceso de motorización.

La sociedad anónima Hardcastle, con su local en Donado esquina Brown, ofrecía el atractivo Overland, un vehículo “liviano, económico, confortable”, con eje trasero, del tipo “flotante”. Fabricado por la firma norteamericana Willys-Overland Motor Company fue un modelo apreciado por su durabilidad y estilo.

Dos vehçiculos conformaban la oferta, el 91 con distribuidor y el 91 con magneto Bosch blindado. El precio del primero, puesto sobre el tren en Buenos Aires, era de $ 2.895, equivalente a 965 dólares de la época. El segundo era un 10% más caro.

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Arrigoni y Pucci, con salones exposición en Donado 70, tenía a la venta el Fiat modelo 501 Colonial, construido especialmente para los caminos de la República Argentina, un coche “liviano, económico y durable”, que venía de establecer un récord de marcha uniendo Buenos Aires, con Valparaiso y Santiago de Chile, ida y vuelta. Su precio era de $ 5.750. Fue el primer automóvil fabricado por Fiat después de la Primera guerra mundial. Tenía motor de cuatro cilindros, cuatro velocidades y capaz de alcanzar 70 km/h de velocidad.

Corbatta Hnos, con salón de exposición y ventas en Alsina 255, tenía el Dodge Brothers, a $ 4.800 sobre vagón en Buenos Aires. Lanzado en 1922, fue el primer automóvil con carrocería totalmente de acero. La de 1924 era una una línea de capó más alta, una luz de freno trasera y equipado con una transmisión manual de tres velocidades y un motor de 35 caballos de fuerza que le daba al automóvil una velocidad máxima de 80 km/h.

Por último, para quienes compraban un coche descubierto, podía recurrir a los servicios de Verdozzi y Zeppilli, con talleres en Estomba y Rodríguez, que en el día colocaban una cubierta Limoussette, niquelada y en bronce, para cualquier modelo Ford, Chevrolet, Gay, Star y Overland.