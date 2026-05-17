Un hombre y un menor de edad, atrapados con droga luego de entrar en un jardín de infantes

Dos personas fueron aprehendidas esta tarde luego de que ingresaran al Jardín de Infantes Nº 932 Rubén Omar Aceituno, en Ingeniero White, tras forzar una puerta.

El hecho ocurrió alrededor de las 14.30 del domingo, en Juan B. Justo y De Solier, luego de que el sistema de monitoreo CeUM observara a dos personas provocando daños mediante patadas en el ingreso al establecimiento educativo.

Posteriormente se procedió a la aprehensión de Leonel Marzoli Álvarez, de 20 años, y de un menor de edad. En las ropas del primero se encontró una sustancia verdosa similar a la marihuana, con un peso aproximado de 2 gramos.

Según se indicó, en el jardín de infantes no se registró faltante de elementos. Los daños solo se produjeron en la puerta de chapa.

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La carátula es tentativa de robo agravado por participación de un menor e infracción a la Ley 23.737.

Intervienen la UFIJ N° 15, la UFIJ del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil N° 3 y la UFIJ N° 19 del Departamento Judicial Bahía Blanca.