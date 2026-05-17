Capturan dos hombres por reiterados robos de motos en Bahía Blanca

Dos personas fueron capturadas en la mañana del domingo en inmediaciones de Pampa Central, luego de que intentaran huir de la policía y se constatara que habían robado una moto minutos antes en el centro de la ciudad.

La captura ocurrió minutos antes de las 9, en Santa Cruz y Junín.

En ese lugar, personal policial observó a dos hombres circular en una moto sin patente y con faltante de plásticos. Cuando se trató de detener el vehículo, los sujetos emprendieron la fuga, iniciándose una persecución por distintas arterias, la cual culminó cuando los mismos perdieron el control del rodado y cayeron en un descampado, resistiéndose posteriormente al accionar policial.

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Así fue que se procedió a la aprehensión de Nicolás Ibáñez Moro, de 19 años, quien conducía el rodado, y de Juan Gabriel Galiano, de la misma edad, quien viajaba como acompañante. Además, se constató que esa moto presentaba el tambor de ignición dañado y carecía de dominio colocado.

Posteriormente, mediante análisis de cámaras del CeUM, se estableció que ambos sujetos habían sustraído momentos antes otra motocicleta que se encontraba estacionada en inmediaciones de Belgrano y Soler, rodado que fue hallado posteriormente abandonado y con daños en el tambor de arranque.

Los aprehendidos y elementos secuestrados fueron trasladados a sede policial.

Sobre el mediodía se acercó otra persona a sede policial, denunciando que habían intentado sustraer su motocicleta estacionada en Lavalle al 300, dañando el trabamanubrio, las cachas y el cableado de ignición. Al chequear las cámaras particulares del lugar, se establece que se trataba de los mismos aprehendidos que habían intentado la sustracción minutos antes de haber robado la cual conducían.

La carátula es robo agravado de vehículo dejado en la vía pública, tentativa de robo, resistencia a la autoridad y desobediencia.