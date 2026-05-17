Villa Mitre buscará cortar la racha en casa y Olimpo extenderla en Tandil

Villa Mitre y Olimpo, con realidades distintas, saldrán otra vez a la cancha esta tarde, cuando se dispute la novena fecha de la Zona 4 del Torneo Federal A.

El tricolor recibirá a Sol de Mayo, buscando volver al triunfo luego de cinco fechas.

El partido en El Fortín comenzará a las 17.15 y será dirigido por Alejandro Scionti.

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Mientras que el aurinegro visitará a Santamarina en Tandil, con la ilusión de extender su gran andar en la temporada, que lo tiene como puntero e invicto.

El duelo en el estadio municipal general San Martín iniciará a las 18.15 y tendrá como juez principal a Franco Morón.

*Cómo llegan

Villa Mitre buscará volver al triunfo luego de cinco fechas, en las que acumuló tres empates y dos derrotas.

La último fue ante Brown de Madryn como visitante, por 1 a 0.

Mientras que Sol de Mayo está tercero y ganó uno de sus últimos cinco juegos y viene de igualar sin goles ante Círculo Deportivo.

La última y única victoria de la Villa fue justamente ante Círculo, por 2 a 0 en El Fortín, en la fecha 2.

Olimpo, por su parte, sigue como líder invicto del grupo y acumula el récord histórico de valla invicta.

Sin recibir goles y con 8 goles hechos 8 autores distintos, el aurinegro lidera el grupo con 19 puntos.

El último domingo superó a Germinal en el Roberto Carminatti, por 1 a 0, con gol de Joaquín Susvielles.

Santamarina, en tanto, viene de caer ante Alvarado por 3 a 0 tras la salida de su entrenador Duilio Botella y la llegada de Luis Murúa

Además, sufrió la baja de su capitán Diego Sosa, quien estará afuera de las canchas por un tiempo.

El tandilense, exjugador de Olimpo y Tiro Federal en nuestra ciudad, debió ser intervenido quirúrgicamente para erradicarle una infección a causa de una neumonía que se fue agravando con el correr de los días.

Mientras que el bahiense Nicolás Ihitz no fue citado nuevamente y se desvincularía del club en los próximos días.

*Los elegidos

Villa Mitre tendrá hoy el regreso de Matías Páez, quien retorna tras una lesión, y se suma Diego Avit.

Este último ocupará el lugar de Ulises Olguín, quien recibió una fecha de suspensión tras ser expulsado desde el banco ante Brown.

De esta manera, los elegidos por Diego Cochas son:

-Arqueros: Juan Pablo Mazza y Mariano Alcaraz.

-Defensores: Guido Segalerba, Jerónimo Almada, Santos Bacigalupe, Diego Avit, Hugo Silva, Diego Avit y Marcos Pinto.

-Volantes: Leandro Fernández, Carlos Battigelli, Thiago Pérez, Valentino Valeri, Enzo González, Leonel Monti, Víctor Ayala y Páez.

-Delanteros: Maximiliano Tunessi, Pablo Mujica, Tomás Ibarra y Santiago Gómez.

La principal novedad entre los convocados de Olimpo es el regreso de Cristian Amarilla, quien el último fin de semana no jugó por un estado febril y su lugar en el 11 titular lo ocupó Santiago Llanos.

Además, sigue afuera Braian Guille, quien se recupera de una lesión muscular.

De esta manera, los elegido por Carlos Mungo son:

-Arqueros: Cristian Geist y Juan Pablo Lungarzo.

-Defensores: Agustí Bellone, Cristian Chimino, Martín Ferreyra, Leonardo Hertel, Luciano Lapetina y Néstor Moiraghi.

-Volantes: Amarilla, Enzo Coacci, Sebastián Fernández, Antú Hernández, Diego Ramírez, Agustín Stancato y Manuel Vargas.

-Delanteros: Cristian Ibarra, Santiago Llanos, Federico González, Marcelo Olivera y Joaquín Susvielles.

*El resto

La fecha ocho de la Zona 4 se jugará íntegramente esta tarde.

Además de las presentaciones de los equipos bahienses, también se medirán: Germinal-Brown de Madryn (con arbitraje de Jonathan Correa) y Círculo-Kimberley (José Díaz).

Libre tendrá Alvarado.

*La tabla

1) Olimpo, 19 puntos; 2) Alvarado, 12; 3º) Kimberley y Sol de Mayo, 10; 5) Germinal, 9; 6) Santamarina, 7; 7) Villa Mitre, 6; 8) Círculo y Brown, 5.