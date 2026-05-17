Universitario y Santa Rosa RC cierran la fecha del Norpatagónico

Universitario pudo ganar y conseguir varios tries en la fecha pasada ante Patagonia. Foto: Andrea Castaño-La Nueva.

Con los dos encuentros que se jugarán este domingo por la fecha 3 (última), quedarán confirmados los eventuales cruces de semifinales Oro y Plata del campeonato Regional Norpatagónico de rugby de mayores.

Serán dos cotejos de la zona 2 en la que Universitario visitará a Neuquén RC por un lugar en semifinales Oro y Santa Rosa RC recibirá a Patagonia de Centenario con el objetivo de quedar 2º hacia semifinales Oro. También para ambos está la opción de ser 3º y conservar ventaja de cancha ante una eventual semifinal Plata.

En caso que, según los resultados de hoy, las semifinales enfrenten a rivales de una misma unión, no se jugarán sino que se tomará como resultado oficial el partido que hayan jugado entre sí por su respectivo campeonato local. Así fue establecido en el reglamento por las uniones organizadoras.

Es decir que tras la programación de este fin de semana se podría pasar en la agenda del torneo directamente a las finales, con fecha a confirmar.

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Las Pirañas serán huéspedes del líder e invicto Neuquén RC a las 15 (arbitraje de Maximiliano Campot / Alto Valle), mientras que desde las 13.30 se enfrentarán en Intermedia (Matías Álvarez / Alto Valle).

Santa Rosa RC recibirá a Patagonia RC desde las 13.30 en Primera (dirige Esteban Szelagowski / Sur), mientras que el rival del XV pampeano en Intermedia será Los Patos RC de Centenario (Ian Fuentes / Alto Valle).

El XV bahiense formará hoy con Michael Aquino, Santino Verón, Juan Ignacio Gil; Ernesto Theaux y Aucan Morales; Santiago Farías, Marcos Torresi, Martín Rivero; Giuliano Ghesla y Tobías Andrade (capitán); Facundo Freire, Álvaro Núñez, Lautaro Carrio, Santiago González Lamponi; Sebastián Barrera. Entrenador, Mariano Minnaard.

Relevos, Walter Trionfetti, Dylan Williman, Julio Nill, Valentín Gorla, Lautaro Vera, Lautaro Raymundo, Santiago Krieger y Joaquín Cariac.

En la fecha previa Universitario sumó su primera victoria: fue ante Patagonia (Neuquén) por 52 a 0. Por su parte Santa Rosa RC cayó en su visita a Neuquén RC por 75-0.

Apertura femenino

Este domingo se llevarán a cabo en el predio La Madriguera de Universidad Nacional del Sur (campus Palihue) las fechas 9 y 10 del torneo Apertura de rugby femenino.

En modalidad ten, a partir de las 12, jugarán UNS y Palihue.

Después de esta jornada, quedará la última doble fecha a disputarse el próximo domingo 31 de este mes en sede UNS, según fixture oficial.