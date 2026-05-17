Súper Liga: Monte Hermoso irá por el título con su gente y Universitario, por el podio en Rosario

Atlético Monte Hermoso se metió en la final de la Fase 1 de la Súper Liga de Hockey, que se juega en distintas sedes en todo el país bajo la fiscalización de la Confederación Argentina.

El albirrojo ganó ayer la semifinal por 2 a 0 ante Regatas Andino de Mendoza, con goles de la montehermoseña María Emilia Larsen y Priscila Moyano, quien se sumó como refuerzo.

Hoy el equipo del balneario jugará en su cancha la final ante Universitario de Salta, desde las 15.30.

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Será el segundo partido entre ambos, ya que también se enfrentaron en la fase de grupos, con victoria del Atlético por 3 a 2, con tantos de Larsen, Carola Dichiara y Daiana Ackerley.

El que gane esta tarde no sólo se consagrará campeón, sino que también accederá la Fase Final, el Súper 8 que se disputará el próximo año.

*Universitario por shoot out

Universitario "A" cayó en semifinales ante San Juan RC en Rosario y no pudo acceder al partido por el título.

El albirrojo perdió por shoot out (3 a 1), luego de igualar 1 a 1 en el tiempo regular con gol de Martina Orili.

Hoy el equipo bahiense buscará el podio ante Independiente de Tandil, a las 10.50.

Por la etapa clasificatoria, Uni cayó ante las tandilenses por 2 a 0.

*Por el séptimo lugar

En Mendoza, Pacífico "A" perdió ayer frente Huirapuca en la semifinal por el quinto puesto.

El Verde cayó por 3 a 2, con goles de Victoria Fittipaldi y Belén Gabbarini.

Hoy el elenco de nuestra ciudad se medirá ante Uncas de Tandil, desde las 9, por el séptimo puesto.