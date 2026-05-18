Villa Mitre volvió al triunfo y respira: "Era lo que necesitábamos para cambiar de aire y de energía"

Todos a festejar con Enzo González, tras el 1a 0 en El Fortín. Fotos: Andrea Castaño-La Nueva.

Villa Mitre venció ayer a Sol de Mayo y consiguió tres puntos clave para trepar en la tabla de la Zona 4 del Federal A.

La victoria por 2 a 1 le permitió al tricolor sumar de a tres luego de cinco fechas y acercarse a los puestos de clasificación, en el partido que marcó el cierre de la priemra rueda.

"Contento, era lo que necesitábamos para cambiar de aire y la energía que traíamos. Sabíamos que de local teníamos que ganar de local y por suerte lo conseguimos", le dijo Enzo González, autor del 1 a 0 en El Fortín, a La Nueva.

"La idea que tenemos es de proponer, sabemos que las situaciones la vamos a generar, por ahí no veníamos finos. Hacer el gol en el primer tiempo quizás nos calmó un poco, arrancamos bien el segundo tiempo y el 2 a 0 nos dio tranquilidad. Se terminó complicando en el cierre por el descuento y el final fue un poco a aguantar, pero creo que en general habíamos hecho un buen partido", agregó el pampeano.

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Tras el 1 a 0 anotado por Enzo, Thiago Pérez amplió el marcador en el complemento y Kevin Pereira descontó en el cierre para la visita, que si bien le puso algo de suspenso al cierre no llegó a peligrar la victoria villera que no pierde ante Sol de Mayo hace 17 partidos.

"Necesitábamos ganar sí o sí, creo que eso iba a cambiar un poco la energía. Podríamos haber terminado más tranquilos, pero un poco el torneo se viene dando así, con partidos cerrados. Pero creo que sí, contentos", remarcó el 10 tricolor.

-¿Cuánto tuvieron que hablar para trabajar en lo mental en estos días?

-La verdad que lo veníamos hablando desde el colectivo de vuelta de Madryn (NdR: tras la derrota ante Brown por 1 a 0), porque nos hicieron un gol a los 2 minutos y tuvimos 95 minutos y no lo pudimos convertir. Si bien habíamos manejado la pelota no habíamos tenido tantas chances, queríamos sacarnos esas espinas.

Enzo volvió a marcar en su regreso a la titularidad, luego de estar algunos partidos afuera por lesión y sumar minutos llegando desde el banco ante Olimpo y Brown.

"Quería recuperar ritmo futbolístico, si bien no había sido tanto tiempo afuera, el no jugar lo sentís. Me tocó volver y por suerte el gol da confianza", admitió.

-Maxi Tunessi nos decía después del clásico que no podían esquivar la posición de la tabla, aunque faltara mucho, ¿también era clave para eso la victoria de hoy?

Para nosotros era fundamental terminar la rueda sumando de a tres, ahora barajar y dar de nuevo. Arranca de nuevo el recorrido y sabemos que arrancamos como locales y va a ser importante de vuelta sumar de a tres.

-¿Sentís que esta victoria puede darle tranquilidad para seguir profundizando en las cosas positivas que venían haciendo?

-Sí creo que lo más importante para nosotros era eso, una victoria que no diera tranquilidad. No te digo que desde el juego estábamos contentos, pero si veníamos encontrando lo que queríamos. Esperemos que estos tres puntos nos sirvan para eso.