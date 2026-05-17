Una tarde de "Mayo", volvió a salir el "Sol" para Villa Mitre: ganó después de 49 días

¡Qué ingreso, Thiago! Pérez celebra su gol, tras marcar en la primera que tocó, para poner el 2 a 0. Fotos: Andrea Castaño-La Nueva.

Pasaron 5 fechas y 49 días para que Villa Mitre vuelva a ganar por el Torneo Federal A, tras vencer a esta tarde a Sol de Mayo por el último partido de la primera rueda.

Un triunfo vital para las aspiraciones del tricolor y, sobre todo, para trepar en la tabla y seguir creyendo en el trabajo de un equipo que, si bien había mostrado cosas más que interesante desde el juego, le faltaba lo más importante: hacer goles y ganar.

Con algunas variantes tácticas y de nombres, pero repitiendo muchos de los aspectos positivos que había mostrado en este arranque de torneo, hoy la Villa terminó ganando 2 a 1 y respiró aliviado en casa, donde había conseguido el otro triunfo del torneo y donde volverá a jugar el próximo fin de semana.

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Para hoy Diego Cochas introdujo algunas modificaciones en el inicio, mandó a Monti a hacer todo el carril derecho, partiendo como defensor pero sumándose rápidamente a la zona medio y a la faceta ofensiva.

Además, Battigelli fue el nexo entre los defensores y los volantes más adelantados: Enzo González al centro y suelto y Leandro Fernández. Y adelante, Ibarra (el rato que aguantó tras lesionarse el hombro) como punta de lanza, con Maximiliano Tunessi y Víctor Ayala a sus costados.

A ese esquema e intérpretes se le mantuvo la idea que venía mostrando, juego asociado y pelota al piso, buscando ser ofensivo y agresivo.

No obstante, luego de un par de aproximaciones del tricolor, la más clara la tuvo Sol de Mayo, porque Gabriel Jara (volvió hoy a El Fortín por primera vez desde su salida) escapó a pura velocidad por derecha y quedó mano a mano con Mazza.

El bahiense definió bien y cruzado, pero Santos Bacigalupe tuvo una salvada providencial en la línea para mantener el arco en 0 y para que la calma se mantenga en la soleada tarde bahiense.

Pasado ese sacudón, Villa Mitre siguió creciendo y acumuló un par de aproximaciones, alguna de ellas con muy buenas jugadas colectivas.

Otra vez le faltaba el gol.

Pero antes de que los fantasmas de las chances desperdiciadas pudieran nublarlo desde lo mental, Villa Mitre encontró en una jugada que se ensució al final, pero que había tenido un buen comienzo, la apertura del marcador y la tranquilidad.

La maniobra que venía por la izquierda, se volcó a la derecha y Tunessi profundizó para Ibarra, que intentó definir de derecha y tras una serie de rebotes y a puro instinto, Enzo González terminó llegando y casi de prepo marcó el 1 a 0 con el arco a su merced.

Un gol que llevó alivio y que merecía el equipo de Diego Cochas, pese a aquella salvada fundamental de Bacigalupe.

Ya con la ventaja a su favor, al dueño de casa le costó subirse al envión del gol, porque el juego se cortó en un par de ocasiones, por faltas y la lesión de Ibarra.

Pese a eso, Mujica, que entró a reemplazar al 9, tuvo una clara antes de que se cerrara la primera mitad pero no pudo definir en dos ocasiones.

Ya en el complemento, la Villa siguió siendo directo y acumuló varias chances de gol, dos de ellas clarísimas.

La primera la sacó Santiago Pérez en la línea al propio Mujica y la otra pegó en el costado del arco, tras un remate de Enzo González, luego de una buena combinación con Tunessi, luego de que el Corcho robara en la salida.

En ese contexto favorable, sólo le faltaba liquidarlo al tricolor, porque ganaba merecidamente y acumulaba situaciones de riesgo, pero el marcador seguía siendo corto y lo dejaba a tiro del empate.

Todo eso se solucionó con la primera pelota que tocó Thiago Pérez, que recién ingresado ganó de cabeza en un tiro libre y llegando por el segundo palo puso el 2 a 0 a los 31 minutos.

Aunque el descuento de Kevin Pereira, a los 84 minutos y tras una buena definición luego de un error en la salida, generó algo de incertidumbre en el final, Villa Mitre pudo cerrarlo de buena manera y terminó festejando con su gente.

En pocos días se volverán a encontrar, cuando arranque la segunda rueda y reciba a Kimberley, con la chance de volver a sumar puntos "gordos" para subir en la tabla.

Para eso falta, por ahora, Villa Mitre volvió a ganar después de 49 días y "Sol" volvió a salir en El Fortín una tarde "Mayo".

*La síntesis

Villa Mitre (2)



Mazza 6



Monti 6

Bacigalupe 6

Almada 6

Pinto (c) 6



Battigelli 5



L. Fernández 5

E. González 7



Ayala 6

T. Ibarra 6

Tunessi 6



DT: Diego Cochas



Sol de Mayo (1)



L. Torres 5



C. López 5

Areco 5

S. Pérez 4

Amud 5



G. Jara 5

F. Giménez 5

Quillén 5

S. Jara 5



Valdebenito (c) 5

Morales 4



DT: Diego Galván.

PT. Gol de E. González (VM), a los 17m.

ST. Gol de T. Pérez (VM), a los 31m y K. Pereira (SM), a los 39m. Fue expulsado S. Pérez (SM), a los 90m.



Amonestados. Páez (78m.), en Villa Mitre; Areco (21m.) y F. Giménez 78m.).



Cambios. 38m Mujica por Ibarra, 59m. Valeri por Battigelli y 72m. T. Pérez y Páez por Ayala y Tunessi, en Villa Mitre; 45m. Soria por Quillén, 66m. Zalazar por C. López y 69m. Pereira por Valdebenito y 87m. Córdoba y M. Martínez por S. Jara y G. Jara, en Sol de Mayo.

Árbitro. Alejandro Scionti (6).

Cancha. Villa Mitre (buena).