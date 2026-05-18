Todos los ganadores y posiciones tras la fecha 3 del torneo de tenis de mesa

La Asociación Bahiense de Tenis de Mesa organizó el último sábado la tercera fecha del calendario 2026, en una jornada otoñal marcada por el frío y la lluvia en la ciudad, el calor y la pasión se trasladaron al interior del Polideportivo Norte.

Con más de 170 inscripciones, la competencia reunió jugadores de Bahía Blanca, Carmen de Patagones, Viedma, Guatraché, Punta Alta, Coronel Dorrego, Huanguelén, Santa Rosa, La Adela, Toay y Río Negro.

Las emociones y los grandes momentos fueron protagonistas en cada mesa de juego. La paridad mostrada en todas las categorías reflejó el gran presente que atraviesa este deporte en la ciudad y la región.

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En la categoría Mayor, ni Alejandro Romero ni Dante Pesci lograron superar las estrategias de los destacados representantes pampeanos. Allí, Sebastián Opezzo y Esteban Pessi se ubicaron entre los cuatro mejores, siendo este último quien se consagró campeón.

En Segunda categoría, Viedma celebró el título de la mano de Pedro Brizuela. En las restantes cuatro categorías, nuestra ciudad dominó el medallero con actuaciones de gran nivel.

Cada institución tuvo a su referente campeón: Sportiva, con Pedro Pesci; Club CTM, con Cristhian Colicigno y Gerardo Símil; Club Tejo Sarmiento, con Darío Benítez y Ricardo Chaga; Asociación MACABI, con Guillermo Zaselky y Martín Levin; y el Polideportivo Municipal, representado por Juan De Deugd y Thiago Gómez, una de las grandes promesas del tenis de mesa local.

La Asociación Bahiense de Tenis de Mesa invita a toda la comunidad a sumarse a este deporte apasionante, ya sea para jugar, aprender o simplemente disfrutar del espectáculo. Para más información los interesados pueden comunicarse al 291-5071112.

La cuarta fecha se disputará el próximo sábado 6 de junio.

Los podios

Primera

1ro- PESSI, ESTEBAN (La Pampa)

2do- PESCI, DANTE (Bahía Blanca)

3ro- OPPEZZO, SEBASTIAN (La Pampa)

4to- BUEZAS, FERNANDO (Bahía Blanca)

Segunda

1ro- BRIZUELA, PEDRO (Viedma)

2do- SIMIL, GERARDO (Bahía Blanca)

3ro- BUEZAS, FERNANDO (Bahía Blanca)

4to- CANCLINI, JUAN (Carmen de Patagones)

Tercera

1ro- PESCI, PEDRO (Bahía Blanca)

2do- CHAGA, RICARDO (Bahía Blanca)

3ro- TORRES, EZEQUIEL (Bahía Blanca)

4to- DE DEUGD, JUAN (Bahía Blanca)

Cuarta

1ro- COLICIGNO, CRISTHIAN (Bahía Blanca)

2do- SINIGAGLIA, GUILLERMO (Bahía Blanca)

3ro- DE DEUGD, JUAN (Bahía Blanca)

4to- BENITEZ, DARIO (Bahía Blanca)

Quinta

1ro- ZASELSKY, GUILLERMO (Bahía Blanca)

2do- SEMINARA, EDUARDO (Bahía Blanca)

3ro- FILET, MARTIN (Bahía Blanca)

4to- PRADO, FERNANDO (Bahía Blanca)

Principiantes

1ro- GOMEZ, THIAGO (Bahía Blanca)

2do- ZUBIETA, MALENA (Rio Colorado)

3ro- LEVIN, MARTIN (Bahía Blanca)

4to- GOMEZ, THOMAS (Bahía Blanca)

Tabla Posiciones

Primera

1ro- PESCI, DANTE (Bahía Blanca) 695 Puntos

2do- ROMERO, ALEJANDRO (Bahía Blanca) 610 Puntos

3ro- BUEZAS, FERNANDO (Bahía Blanca) 555 Puntos

4to- BRITEZ, NAHUEL (Punta Alta) 545 Puntos

Segunda

1ro- BRITEZ, NAHUEL (Punta Alta) 556 Puntos

2do- ITURRA, RICHARD (Viedma) 508 Puntos

3ro- BUEZAS, FERNANDO (Bahía Blanca) 480 Puntos

4to- COCCIARINI, GUILLERMO (Bahía Blanca) 476 Puntos

Tercera

1ro- PERRIN, DIEGO (Bahía Blanca) 366 Puntos

2do- RIVERO, SANTIAGO (Viedma) 348 Puntos

3ro- FRAGAPANE, FRANCESCA (Punta Alta) 342 Puntos

4to- CARLETTI, ANIBAL (Bahía Blanca) 333 Puntos

Cuarta

1ro- DE DEUGD, JUAN (Bahía Blanca) 272 Puntos

2do- COLICIGNO, CRISTHIAN (Bahía Blanca) 264 Puntos

3ro- MENESES, CHRISTIAN (Bahía Blanca) 256 Puntos

4to- PAROTTI, NAHUEL (Sierra de la Ventana) 208 Puntos

Quinta

1ro- ZASELSKY, GUILLERMO (Bahía Blanca) 146 Puntos

2do- ARCUSIN, LUCAS (Bahía Blanca) 117 Puntos

3ro- FISCHOFF, SEBASTIAN (Bahía Blanca) 116 Puntos

4to- GUARNACCIA, ETEL (Bahía Blanca) 112 Puntos

Principiantes

1ro- GOMEZ, THIAGO (Bahía Blanca) 144 Puntos

2do- SARDI, AMADEO (La Adela) 135 Puntos

3ro- KOTRILOFF, JULIAN (Bahía Blanca) 121 Puntos

4to- GOMEZ, THOMAS (Bahía Blanca) 116 Puntos