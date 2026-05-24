Fútbol.

En un primer tiempo de locos, Inter Miami empata 4 a 4 ante Philadelphia Union

Berterame (2) y Luis Suárez (4) anotaron los tantos de Las Garzas.

En un primer tiempo para el loquero, Inter Miami --con el astro Lionel Messi-- empata como local ante Philadelphia Union 4 a 4, en la última fecha de la MLS antes de Mundial.

Las Garzas estuvieron 2-0 y 3-1 abajo y lo pasaron a ganar 4 a 3, pero en la última del primer tiempo llegó el empate del visitante.

Para Philadelphia anotaron Milan Iloski por triplicado, dos de penal, y el uruguayo Bruno Damiani.

Germán Berterame por dos (con sendas asistencias de Messi) y Luis Suárez --también por duplicado-- facturaron para Inter Miami.

Además de Messi, son titulares Rodrigo De Paul y Gonzalo Luján.

