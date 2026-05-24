En un primer tiempo de locos, Inter Miami empata 4 a 4 ante Philadelphia Union
Berterame (2) y Luis Suárez (4) anotaron los tantos de Las Garzas.
En un primer tiempo para el loquero, Inter Miami --con el astro Lionel Messi-- empata como local ante Philadelphia Union 4 a 4, en la última fecha de la MLS antes de Mundial.
Las Garzas estuvieron 2-0 y 3-1 abajo y lo pasaron a ganar 4 a 3, pero en la última del primer tiempo llegó el empate del visitante.
Para Philadelphia anotaron Milan Iloski por triplicado, dos de penal, y el uruguayo Bruno Damiani.
Germán Berterame por dos (con sendas asistencias de Messi) y Luis Suárez --también por duplicado-- facturaron para Inter Miami.
Además de Messi, son titulares Rodrigo De Paul y Gonzalo Luján.