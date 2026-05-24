9 de Julio tuvo un gran cierre en Olavarría y volvió a ganar por la Liga Provincial Femenina

Las chicas y la foto final en el Maxigimnasio. Foto: prensa 9 de Julio.

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

9 de Julio sumó otra victoria en la Liga Provincial Femenina, venciendo esta noche a Estudiantes (Olavarría), como visitante, 64 a 47, en partido correspondiente a la sexta fecha.

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Fue el cuarto triunfo del representante bahiense, que no contó con Isabella Roldán y Delfina Álves da Florencia, ambas afectadas a la preselección argentina U19.

Tampoco jugó Ileana Corvalán, recuperándose de un esguince.

El equipo orientado por Julián Turcato ganaba 46-45 en el inicio del último cuarto y de ahí al final metió un parcial de 18-2.

María Victoria Flores convirtió 9 puntos (3-4 en dobles y 3-5 en libres), bajó 8 rebotes, dio 2 asistencias y recuperó 2 balones.

En tanto, Isabella Larrasolo sumó 6 recuperos, convirtió 11 puntos y tomó 4 rebotes. Y Amparo Althabe fue la principal anotadora, con 13 unidades (2-4 en t3, 3-7 en t2 y 1-2 en t1).

En las locales sobresalió Agostina Chantiri, con 21 puntos (3-7 en t3, 2-5 en t2 y 8-8 en t1) y 8 rebotes.

También hoy, Quilmes le cortó el invicto a Peñarol, al que venció 63 a 43.

Mientras que están jugando Platense-Hogar Social Berisso (La Plata).

Estudiantes O (47): M. Lemma (2), M.E. Rojas (14), A. Chantiri (21), V. Sak (4), G. Bellinzoni (3), fi; D. Juárez, D. Vendeirinho (3), T. Castañares, M. Mereles, A. Barrera y C. Baldi. DT: Ramiro Bou.

9 de Julio (64): E. Fernández (10), I. Larrasolo (11), A. Althabe (13), V. Martín, I. Sorzini (9), fi; M.V. Flores (9), A. Maurer (5), M. Bussetti (5), J. Azaroff (2), T. Nievas y O. Borsetti. DT: Julián Turcato.

Cuartos: Estudiantes,18-19; 23-34 y 42-46.

Árbitros: Juan Rincón y Nicolás Zárate.

Cancha: Maxigimnasio (Estudiantes).