Apertura liguista: arranca la A y se completa el Promocional

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Con cuatro cotejo más que interesantes continuará --en horarios poco habituales para evitar cruzar con la final entre River y Belgrano-- la 9ª fecha del certamen Apertura de la Liga del Sur.

En la elite el fútbol doméstico se jugarán dos partidos.

A las 12.30, Villa Mitre y La Armonía se medirán en El Fortín con arbitraje de Franco Páez.

Mientras que a las 13, en el Doctor Alejandro Pérez, cruzarán Liniers y Bella Vista. Dirigirá Sebastián Navarro.

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Ya el lunes, ambos encuentros irán a las 15: Sporting-Huracán (Sergio Testa) y Libertad-San Francisco (Juan Vega).

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La fecha se completará con dos cotejos.

A las 11, Pacífico de Bahía Blanca recibirá a Rosario Puerto Belgrano. Lucas González pitará en el Adolfo Pirola.

Luego, a las 13, Dublin y Pacífico de Cabildo jugarán en cancha de Comercial. Pitará Raúl Kerman.

Ayer, Sansinena derrotó a Comercial 1 a 0 como visitante y Olimpo hizo lo propio ante Tiro Federal por idéntico marcador.

-Posiciones: 1º) Comercial, 15 puntos; 2º) Sansinena, 14; 3º) Rosario y Olimpo, 13; 5º) Tiro y Dublin, 12; 7º) Pacífico BB, 5) y 8º) Pacífico C, 4.