Gabriel Ginder será el DT de Pacífico de Cabildo

Gabriel "Oaky" Ginder se convirtió en las últimas horas como el flamante DT de Pacífico de Cabildo tras la salida de Gabriel Dietrich.

El ex defensor y entrenador de Huracán de Ingeniero White debutará formalmente en la jornada 10 del Apertura en el cotejo como local ante Pacífico de nuestra ciudad.

Ginder estará acompañado por Adrián "La Mona" Petersic y aún resta definir el preparador físico.

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El Verde de Cabildo aún no ganó en lo que va del año y mañana ante Dublin lo dirigirán interinamente por Iván Fidalgo, César de Francesco y Enzo Angelini.