Bárbara Dichiara fue la MVP de la Súper Liga que coronó a Monte: “Volví a sentirme 100% jugadora”

¡MVP! Bárbara Dichiara recibió el premio a la mejor jugadora del torneo en manos de Ramiro, su novio. Fotos: Gaspar Ollé

Dentro de sus páginas llenas de gloria, Atlético Monte Hermoso completó un capítulo que no tenía y que desde el último domingo puede lucir con orgullo, otro más.

Es que el equipo del balneario se consagró campeón invicto de un torneo nacional y esta vez lo hizo en su casa, con su gente alentando y el pueblo que tantas veces las vio llegar campeonas, esta vez las disfrutó de principio a fin en la cancha de agua del Complejo Municipal.

"Fue una alegría inmensa, algo muy esperado por todas las jugadoras y toda la ciudad también. Estamos muy felices por este logro", reconoció Bárbara Dichiara en diálogo con El Diario Deportivo, el pasado miércoles.

El Atlético se adjudicó la Fase 1 de la Súper Liga Argentina de Hockey, que se jugó en cuatro sedes en distintos puntos del país (Rosario y Mendoza fueron los otros anfitriones) para buscar a los 4 campeones que accedieron a la Fase Final del 2027.

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El título del albirrojo, además, llegó luego de una final soñada, ya que la ganó por 5 a 0 ante Universitario de Salta, para coronar un torneo de lujo con cinco victorias en igual presentaciones.

Los goles en el partido los anotaron Carola Dichiara, Daiana Ackerley, Lucía Alejo, Brisa Díaz y Morena Andrade.

Previamente, el equipo ahora dirigido por Agustín Scanio había ganado la etapa de grupos, al vencer sucesivamente a Jockey Club "B" (1 a 0, con gol de Delfina Hernández), Palermo Bajo de Córdoba (por 3 a 0, con goles de Alejo -2- y Andrade) y Universitario (por 3 a 2, con tantos de María Emilia Larsen, Carola Dichiara y Ackerley).

Mientras que en semifinales, el Atlético derrotó a Regatas Andino de Mendoza, por 2 a 0, con goles de la montehermoseña Larsen y Priscila Moyano, quien se sumó como refuerzo.

"Fuimos de menor a mayor, que era lo que nos habíamos planteado para este torneo", reconoció Bárbara.

"Fuimos puliendo varias cosas -agregó- a partir de los video que íbamos viendo con los chicos, íbamos modificando dependiendo el rival. Fue bastante trabajado. Creo que en la final el equipo fluyo, ya en la semifinal jugamos con una tranquilidad hermosa. Creo que se sintió y la gente desde afuera también lo vio, pero mismo nosotras como equipo logramos consolidarnos muy bien y así llegaron los resultados".

Además de las alegrías y logros colectivos, Monte también tuvo reconocimientos a nivel individual.

Por caso, Bárbara fue elegida como la mejor jugadora del torneo y Giselle "Yiyo" Juárez resultó la MVP de la final.

Carola Dichiara y Giselle Juárez reciben la copa del campeón en manos de Marcela Domenech, presidenta de la ABH.

"Eso fue una locura. Eso es algo que me sigue poniendo muy contenta, obviamente que es gracias al equipo pero es un mimo al alma. Mirá que he pasado por un montón de cosas como jugadora, pero nunca había obtenido un premio individual. Fue especial. Fue todo muy copado, fue gracias a mi equipo que logró y que me apoya en cada momento. Fue un poco la frutillita del postre creo yo", admitió.

Además, hizo un repaso de lo vivido esos días en su lugar en el mundo.

"Fueron unos días muy intensos y esperados, no tuvimos tanto tiempo de preparación. Cambiamos de técnico con Agustín este año y hace tres meses que estamos entrenando con él, se nos venía encima de la Liga, pero el equipo nunca dejó de trabajar. Él también vino con unas herramientas nuevas que nosotros queríamos y necesitábamos. La verdad que aportó un montón y el grupo accedió desde el primer momento, eso fue fundamental. Terminamos coronándolo con este campeonato que fue hermoso. También para mí fue hermoso volver a jugar con mi hermana (Carola), con Yiyo (Juárez) con todo lo que significa, con todo un equipo que tiene muchísimas ganas. No puedo estar más feliz", remarcó.

Para Bárbara este torneo significó también volver a competir a nivel nacional luego de superar su tercera lesión de rodilla, sufrida en mayo de 2024.

"Me sentí jugadora 100% devuelta. Algo que no creí que iba a pasar en tan poco tiempo. Ahora estoy esperando el año que viene, ya estoy pensando en el Súper 8 del año que viene. Quiero vivir el presente pero realmente estoy muy manija con todo lo que puede pasar el año que viene. Estoy muy contenta de haberlo logrado en casa, con toda nuestra gente, con el apoyo de la gente de la zona también, que pudo venir a ver un torneo como este.

-Lo de aquella última lesión fue un poco como tocar fondo y te hizo vivir todo esto de otra manera?

-Creo que me llevó a darme cuenta adonde puede llegar la cabeza de un deportista, de pensar que no podías mas en un momento y después se te vienen estos regalos de poder volver. De poder volver a jugar bien, de tener bien mi rodilla, mi cuerpo, de sentirme bien con el equipo. Son cosas que uno no creía que iban a pasar, al contrario, piensa que todo lo peor. Siempre hay que estar preparado para todo y dejar ayudarse, que te impulse un equipo, ya sea psicólogo, psicólogo deportivo. Siempre está bueno contar las cosas que a uno le pasan, desahogarse. Sea algo malo o algo bueno. Creo que contar qué me pasaba o qué sentía en esos momentos, me hizo muy bien. Hoy siento que volví a ser, no sé si la jugadora que era, seguramente distinta, pero con muchos aprendizajes nuevos.

Todos juntos: jugadoras, familias y amigos celebran el título en casa.

-¿Desde o emocional estas situaciones te atraviesan de otra manera después de superar aquello?

-Sí, a veces pienso que son por los años, que ya tengo 29 y estoy medio vieja. Pero después me doy cuenta que no, creo que ahí me doy cuenta de todo lo vivido, lo recorrido, que aprendí muchas cosas en este tiempo y que me quedan muchas por aprender. Siento que después de mi tercera lesión capaz dije que era esta ahí y hoy pienso todo lo contrario: que me queda un montón. Las chicas pueden aprender de mí y enseñarles, o no, lo que elija cada uno, pero también yo misma seguir jugando, seguir disfrutando, que es lo que tanto pedía.

El plantel de Monte campeón contó con jugadoras históricas como Yiyo Juárez, Macarena Flores o Noelia Sueldo, integrantes de las primeras Ligas, así como también con referentes como Bárbara, Carola o Mari Larsen.

Pero además, tuvo participación clave de elementos jóvenes, que vienen aportando lo suyo y ganándose un lugar clave dentro del equipo, incluso con goles como fueron -entre otros- Delfina Hernández, Morena Andrade o Lucía Alejo.

-¿Las deja en cierta forma tranquila pensando en el futuro, que vayan apareciendo estas jugadoras jóvenes?

-Es algo que hablamos con el psicólogo del equipo (Ignacio Busca) y Nacho nos ayudó un montón. A mí lo que más preocupaba era que quiero que entiendan todo lo que costó llegar acá, más que nada las más chicas que vienen de abajo. Que sepan que no es normal jugar la Liga Nacional, no es normal pasar a jugar un Súper 8, no es normal ganar una Liga así: ganando todos los partidos. Como que cada momento lo vivan, que no se va a volver a repetir, en cada charla intentábamos sentir eso y lo veíamos en los ojos de las mas chiquitas. Ahí ya te das cuenta que van sintiendo que creo que en definitiva es lo mas importante: que sientan la camiseta y todo lo que se tuvieron que esforzar para ganarse ese lugar. Que disfruten el estar y el compartir con el equipo y creo que eso se logró.

-Con no lo naturalicen aunque prácticamente hayan nacido con eso...

-Intentamos explicarles que no es así. Yo también viví con otras camadas más viejas, la de Maca (Flores), Yiyo, Gaby Ludueña y aprendí mucho de ellas. Hoy me toca estar en ese rol de más grande y no quiero que dejen de pensar de cuando juntábamos las piedritas en la cancha de arena. Hoy la realidad es que está todo servido, tienen psicólogo, kinesiólogo, la cancha de agua... son cosas que no pasan seguido. Entonces queremos que aprendan a valorarlo. Valorarlo y ayudando es no olvidarse de donde salimos, de donde estuvimos también y que disfruten el poder jugar estas cosas que no se dan todos los días.

Si bien Monte sabe de vueltas olímpicas la del domingo sí que no se da todos los días, porque esta vez tuvo algo especial: fue en casa, con su gente y a unos metros de la playa, donde obviamente siguieron los festejos cumpliendo con el ritual.

Mirá la nota completa:

*El plantel campeón

-Jugadoras: Alheli Miranda, Noela Sueldo, Brisa Cuevas, Carola Dichiara, Morena Cervatto, María Sol Ayala, Bárbara Dichiara, Antonella Cárdenas, Malena Artaza, Morena Andrade, María Sol Malewski, María Emilia Larsen, Giselle Juárez, Lucía Alejo, Daiana Ackerley, Deflina Hernández, Macarena Flors, Michelle Cárdenas y Valentina Fernández.

-Entrenador: Agustín Scanio.

-Asistente: Rolando Rivero.

-Entrenador: Martín Berlatto.

-Preparadora física: Abril Loncaric.

-Psicólogo: Ignacio Busca.

-Kinesiólogo: Julio Modesti.

-Cámaras: Dolores Sierra y Rodrigo Servidio.

-Analista: Facundo Paredes.

-Jefe de equipo: Juan Facendini.

*Reprogramación

Debido al fallecimiento de Mauro Etulain -entrenador de Argentino- el pasado miércoles por la noche, la Asociación Bahiense de Hockey decidió suspender toda la actividad prevista para este fin de semana.

Entre ella, la semifinal que debían disputar Pacífico y Atlético Monte Hermoso por la Copa de Oro, que también había sido reprogramada por el temporal que afectó al balneario el viernes 8 de este mes.

"Entendemos perfectamente la decisión y apoyamos lo que sea mejor ante esta situación tan triste que está pasando su familia, amigos y toda la gente de Argentino", señaló Bárbara.

"Aprovecho para mandarle un fuerte abrazo y mis condolencias a Euge, Agus y Ana en este momento tan triste", agregó.

Como consecuencia de estos cambios, la ABH confirmó que:

-Los encuentros previstos para los días 23 y 24 de mayo serán reprogramados para el 30 y 31 de mayo.

-Los partidos correspondientes al 25 de mayo deberán disputarse entre el 1 y el 5 de junio, de común acuerdo entre los clubes.

-Los días 6 y 7 de junio se jugarán las finales correspondientes, mientras que el 9 de junio se disputarán las finales extras y promocionales.

-El Torneo Clausura comenzará los días 13 y 14 de junio.

Además, desde la Asociación agradecieron "a todos los clubes por su acompañamiento y comprensión".