Franco Colapinto llegó hasta la Q2 y George Russell fue el Nº1

Para el piloto bonaerense significará el primer contacto en pista. Foto: Alpine.

La segunda tanda clasificatoria camino a la carrera sprint de mañana marcó el tope para Franco Colapinto, quien al quedar en el puesto 13 de esa Q2, no pudo avanzar a la Q3 entre los 10 mejores tiempos de giro al circuito Gilles Villeneuve.

Allí se correrá este domingo la carrera principal del Gran Premio de Canadá de Fórmula 1, con largada a las 17 (hora de nuestro país).

En cuanto al argentino, más temprano su monoplaza Alpine A526 había sufrido un desperfecto mecánico que lo privó de rodar en la hora otorgada para pruebas libres.

Sin embargo el equipo de mecánicos de la escudería francesa trabajó intensamente para solucionar el inconveniente que le permitió a Franco tener finalmente su primer contacto propiamente dicho con la pista.

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La carrera sprint se llevará a cabo este sábado a las 13.

En principio Colapinto tuvo un par de buenos giros y se clasificó 10º en la tabla general de la Q1, con lo cual aseguró su ingreso a la segunda tanda clasificatoria. En cambio su compañero Pierre Gasly finalizó 19º y quedó eliminado.

La grilla de largada de la carrera sprint, que otorga puntos también para el campeonato, quedó de la siguiente manera:

Cronología

18.35. Concluyó la qually hacia la carrera sprint de mañana, con George Russell (Merceces) en primer lugar con 1m12s/965, seguido por Kimi Antonelli (Mercedes) a +0,068 y Lando Norris (McLaren) como tercero a +0.315.

18.19. Franco Colapinto finalizó 13º y quedó eliminado de cara a la Q3 conducente a la sprint de mañana (a +1.676 de la punta, encabezada por George Russell de Mercedes, con 1m13s/026).

18.10. El piloto argentino comenzó a girar en la Q2 con 10 minutos totales para probar y clasificar.

18.02. Franco Colapinto avanzó a la segunda tanda clasificatoria a la carrera sprint al mantener su tiempo entre los 10 primeros. Quedó eliminado su compañero Pierre Gasly.

17.59. ¡Se reanudó la clasificación para la carrera sprint!

17.48. El giro más rápido fue de Lewis Hamilton (Ferrari), con tiempo de 1m13s/889. Se aguarda reanudación inminente de la Q1.

17.41. A poco para finalizar la Q1 sobrevino bandera roja (suspensión momentánea de actividades en pista) a raíz de un accidente de Fernando Alonso (Aston Martin). Resta 1m46s para completar esta tanda.

17.40. Franco Colapinto concretó una muy buena vuelta al cronometrar 1m15s/484, quedando en el puesto 10º. Su compañero Pierre Gasly quedó 19º.

17.30. Comenzó la qually para la carrera sprint, parte de las actividades del GP de Canadá.