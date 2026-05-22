Un fin de semana para salir: música, teatro y propuestas para toda la familia

La ciudad tendrá un fin de semana cargado de propuestas para distintos públicos, con una agenda que combina danza de primer nivel, comedia y un show pensado para disfrutar en familia.

El viernes 22 de mayo a las 21 hs será el turno de Buenos Aires Ballet, la prestigiosa compañía dirigida por Federico Fernández, primer bailarín del Teatro Colón. La “Gran Gala de Ballet” reunirá clásicos internacionales junto a obras inspiradas en la música de Astor Piazzolla, en una propuesta que combina técnica, emoción y figuras destacadas de la danza argentina.

El domingo 24 de mayo a las 17 hs llegará Pim Pau, uno de los fenómenos infantiles más convocantes de Latinoamérica. El trío propone un espectáculo interactivo donde la música, el juego y el movimiento se convierten en protagonistas, generando una experiencia compartida entre chicos y grandes.

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Por su parte, el lunes 25 de mayo a las 21 hs subirá a escena El Divorcio del Año, la comedia protagonizada por Fabián Vena, Juan Palomino, Ernestina Pais, Rocío Igarzábal y un elenco de figuras reconocidas. La obra mezcla humor, enredos y situaciones explosivas alrededor de una historia cargada de secretos y conflictos inesperados, en una producción que viene teniendo muy buena respuesta del público en su gira nacional.

Las entradas están disponibles a través de TicketBahía.com