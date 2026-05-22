Colapinto casi no pudo girar en la práctica que dominó Mercedes, antes de la clasificación Sprint

Un muy mal comienzo tuvo Franco Colapinto, en el inicio del Gran Premio de Canadá, correspondiente a la quinta fecha del Campeonato Mundial, que se correrá el domingo venidero a las 17.

Es que durante la primera y única práctica, el piloto argentino no logró completar una vuelta (estuvo en pista menos de 5 minutos) por un inconveniente eléctrico que impactó en su motor.

Según informó Alpine, el impulsor fue removido y cambiado pensando en la clasificación a la Sprint, que se largará hoy a las 17.30.

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Los más rápidos durante la tanda fueron los Mercedes Benz, ya que Kimi Atonelli y George Rusell se quedaron con el 1-2, seguidos por la Ferrari de Lewis Hamilton.

Pierre Gasly, compañero de Colapinto, también tuvo un práctica complicada y terminó 16º.

El minuto a minuto de la práctica

14.51. Fin de la práctica libre: el mejor tiempo fue para el italiano y líder del campeonato, Kimi Antonelli (Mercedes).

Colapinto sufrió problemas en su Alpine y no pudo completar ni una vuelta.

14.44. Nueva bandera roja: se suspende la actividad tras un choque del francés Esteban Ocon (Haas).

14.38. Kimi Antonelli (Mercedes) concretó el mejor tiempo de vuelta con 1m13s/402.

14.25. Según informaron desde la trasmisión por TV, el piloto argentino no volverá a girar ya que los mecánicos continúan con las labores en el Alpine A526.

14.24. Pierre Gasly, compañero de equipo de Franco Colapinto, se mantiene 14º (a +2.663 de la punta).

14.13. Sin Franco Colapinto, que sólo pudo dar un giro al circuito, los demás pilotos volvieron a la pista, con 35 minutos por delante para aprovechar.

13.58. Nueva bandera roja en pista a raíz de un accidente sin consecuencias físicas de Alex Albon (Williams).

13.50. La escudería Alpine informó en sus redes sociales que el equipo de mecánicos trabaja sobre un problema de tipo eléctrico del monoplaza de Franco Colapinto.

13.46. Se reanudó la práctica libre, aunque sin la participación de Franco Colapinto cuyo Alpine está siendo revisado por los mecánicos. El piloto ya descendió del vehículo.

13.42. Se levantó la bandera amarilla y se reemplazó por bandera roja a raíz que continúa la presencia del Racing Bull en pista. Todos los pilotos volvieron a boxes hasta tanto se solucione ese inconveniente. Mientras tanto el reloj continúa con la cuenta regresiva.

13.39. Bandera amarilla y coche de seguridad virtual por la detención del Racing Bull de Liam Lawson.

13.34. Problemas para el piloto argentino, cuyo auto fue perdiendo potencia e indicó que no tenía empuje. Volvió a boxes. Trascendió que tiene problemas en el motor.

13.30 Se inició la salida de monoplazas para las prácticas. Tendrán una hora. En el primer lote de pilotos salió Franco Colapinto con el Alpine.