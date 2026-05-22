Susbielles apuntó contra un exfuncionario de Gay: "El Adorni del gobierno municipal anterior"

El intendente Federico Susbielles calificó como "el Adorni del gobierno municipal anterior" al exfuncionario y mano derecha de Héctor Gay, Pablo Romera, en un posteo realizado en la red social X.

El jefe comunal respondió a una crítica realizada por el exfuncionario, que ahora se desempeña nuevamente como periodista, en la cual mencionaba que Susbielles dijo en marzo de 2024 que tenía la idea de municipalizar el servicio de ABSA si no mejoraba la prestación en un plazo de 90 días.

En ese contexto y tras el cuestionamiento de Romera, Susbielles respondió: Al Adorni del gobierno municipal anterior parece que le gusta recordar cosas".



Además opinó que en 8 años de gestión dejaron la ciudad sin agua y hecha un colador, con 1.000 pérdidas de agua y cloacas.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

"Los bahienses se acuerdan bien, aunque hoy se intente esconder en un "medio independiente".

Es la primera vez que Susbielles cuestiona de manera directa a un funcionario del gobierno anterior o a la gestión de Héctor Gay de manera general.