Barrio Noroeste: el menor baleado en la cabeza salió de Terapia Intensiva del Municipal

Luego del ataque al menor de 14 años, la Policía incautó armas de fuego y droga.

El chico de 14 años baleado en la cabeza en el barrio Noroeste continúa su recuperación en una sala común de Pediatría del Hospital Municipal, después de estar internado en la Terapia Intensiva pediátrica tras una cirugía.

El menor, que hace dos semanas ingresó en el Municipal al borde de la muerte, ya no está conectado a un respirador artificial aunque tiene problemas para conciliar el sueño.

Los médicos del joven evalúan su respuesta neurológica, pero los resultados pueden demorar un tiempo porque el paciente "no está durmiendo bien", según se informó desde el Hospital Interzonal General de Agudos "Doctor Leónidas Lucero".

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"Permanece despierto la mayor parte del tiempo y sólo dice algunas palabras", agregó la fuente consultada.

Por ahora no está previsto que se le practique una segunda intervención quirúrgica al adolescente.

Tiroteo con la Policía

El hecho se produjo el jueves 7 de este mes, en Patricios al 2100, en medio de circunstancias al parecer vinculadas con la droga.

Desde allí la madre del herido de bala trasladó a su hijo al centro asistencial comunal.

La Policía estableció que el violento incidente había ocurrido en un inmueble del sector mencionado y, cuando los agentes de seguridad llegaron al lugar, fueron recibidos con disparos.

Luego de una persuasión verbal, los policías pudieron acceder a la propiedad donde aprehendieron a cuatro menores de entre 15 y 17 años de edad.

También secuestraron dos armas de fuego y cocaína y marihuana fraccionada.

Posteriormente los aprehendidos fueron liberados y desvinculados del ataque contra el chico de 14 años, pero siguen ligados a una investigación por intentar repeler a balazos la actuación policial, además de tener estupefacientes en su poder.