Cómo sigue la investigación por el ataque a un chico de 14 años en Noroeste

La causa por el violento ataque a un adolescente de 14 años en el barrio Noroeste, que terminó con la víctima gravemente herida de un disparo en la cabeza, tomó un giro en las últimas horas.

La fiscal del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, Betina Úngaro, explicó en el programa Allica y Prieta que si bien esa misma noche se aprehendió a 4 menores de entre 15 y 17 años, "luego surgieron numerosas pruebas que nos llevarían para otra vía investigativa".

Úngaro se excusó de dar más detalles debido a la reserva que necesita la causa, aunque sí aclaró que los menores mencionados de todos modos seguirán ligados a una investigación por intentar repeler a balazos la actuación de la Policía, además de poseer drogas.

La fiscal aclaró que este caso no se desarrolla bajo la reforma de la ley Penal Juvenil aprobada por el Congreso en marzo, ya que la misma entrará en vigencia en septiembre. Entre otros puntos, esa ley baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.

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Igualmente, indicó que con la actual normativa "más allá de que 3 de los jóvenes son menores inimputables, en casos de extrema gravedad igual se pide una medida de seguridad y quedan privados de la libertad. Sin embargo, tenemos numerosas pruebas que nos llevarían para otra vía investigativa".

Respecto de la situación general de los menores involucrados en delitos en Bahía Blanca, señaló: "Lamentablemente, estos hechos donde hay situaciones de consumo problemático de estupefacientes los vemos a diario y desde muy temprana edad, lo que lleva a los jóvenes a iniciarse en el delito".

En medio del debate que generó el caso, organizaciones sociales como Los Pibes de Don Bosco advirtieron sobre el crecimiento de los "soldaditos" de la droga y el reclutamiento de chicos cada vez más jóvenes en los barrios.

Dijo Úngaro: "Coincido con los chicos del Don Bosco sobre su reclamo. Me parece que hay que hacerlo oír y que hay que trabajar fuertemente en esto. Y no dudo que se está trabajando, pero claramente no alcanza"

Remarcó que el rol de la Justicia aparece cuando el delito está consumado y pidió que existan mayores instancias de prevención para evitar este auge delictivo.

Acerca de la salud del adolescente de 14 años baleado, permanece en terapia intensiva del Hospital Municipal, con evolución favorable pero muy paulatina.