Manuel Stortini: “Nunca dejamos de creer en nosotros como equipo”

Gracias a los goles de Manuel Stortini, Sansinena sueña con meterse en los playoffs del certamen Apertura del Promocional liguista. El artillero cerrense suma 6 conquistas en 8 partidos y el conjunto de Leandro Donayevich se mantiene expectante de cara a las últimas seis jornadas.

“Manu” viene de anotar en el triunfo ante Pacífico de Cabildo como visitante 2 a 1 por la 7ª fecha –la primera de la segunda rueda-- y ahora tendrá una exigente prueba contra el puntero Comercial en el Puerto.

“La verdad que la victoria en Cabildo genera muy buenas expectativas. El equipo siempre mantuvo la cabeza en el partido y no aflojo en ningún momento. Por eso lo dimos vuelta”, sostuvo sobre el triunfo ante el Verde.

“Claro que también suma para lo personal porque los delanteros vivimos del gol”, agregó el centroatacante.

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--Mantuvieron la cabeza fría más allá de que habían quedado abajo en el marcador de manera injusta.

--Sinceramente en la semana lo planteamos de la manera que salió. Es cierto que tuvimos la mala suerte de irnos abajo en el primer tiempo, pero nunca perdimos la cabeza. Y teníamos la confianza en que lo podíamos ganar.

--Era indispensable ganar para no perder el tren de los de arriba.

--Tal cual. Está muy cerrado el campeonato y esta para cualquiera; por ahora no tiene dueño. Y estamos conformes con la intensidad que propone el equipo en los 90 minutos y nunca dejamos de creer en nosotros como equipo.

--Fallaron mucho. ¿Eso hay que corregirlo para estar entre los cuatro?

--Exacto. Nos falta mejorar en la terminación de la jugada. Llegamos mucho, pero a veces decidimos mal. Vamos a tener que ajustar ese tema.

--Todavía están lamentando ese partido ante Pacífico de Cabildo que ganaban 3 a 0.

--La verdad que sí. Hoy, con esos dos puntos, estarían entre los cuatro de arriba. Pero, igualmente, tenemos buenas sensaciones cada vez que entramos al vestuario; podemos mirarnos a la cara y notar que nadie se guardó nada. Y si bien estamos por el camino correcto, todo nos cuesta mucho y el esfuerzo es tremendo.

--Ya enfrentaste a todos los equipos. ¿A qué rival ves como gran favorito?

--Hoy todos los equipos juegan parecidos y no hay uno que saque diferencia como pasó en otras oportunidades. Hoy cualquiera le gana a cualquiera, salvo que Olimpo baje cuatro o cinco jugadores del plantel del Federal A.

--Tienen una gran prueba ante Comercial.

--Lo sabemos. Pero con respecto a este partido hay que tomarlo como se debe. Y entendemos que nos puede marcar de cara al futuro.

--¿Y se animan a soñar más allá de entrar entre los cuatro?

--La verdad que el primer objetivo es tratar de entrar entre los cuatro. Después, una vez que estás en esa instancia, todo se hace mucho más parejo aún y son partidos que se definen por detalles. Pero no te puedo mentir: el jugador del ascenso hace un gran sacrificio y no hay uno que no sueñe con ascender.

Gol asegurado

Otra vez, “Manu” está entre los artilleros del campeonato. Y el 9 disfruta del buen momento individual y colectivo.

“En lo personal estoy muy contento; pero siempre hay que tener los pies sobre la tierra. Hay que seguir trabajando y que todos continuemos por este camino”, confesó.

“Creo que uno hace un sacrificio enorme para poder rendir, pero cuando el grupo está bien todo es mucho más fácil. Estamos muy cómodos”, añadió.

--Hasta te felicitó Gianni Ferrari el otro día.

--Sí. Fue un saludo de mucho respecto. Y viniendo de un gran goleador como él, fue algo muy lindo.

--También sos un referente en Sansinena.

--Sí, con Gonza Medrano, Emi Semper y alguno más, le decimos a los chicos que vienen de abajo cómo es el club, cómo hay que hacer las cosas y no creérsela. Tiene que tener los pies sobre la tierra.

--¿Qué tiene de particular el Promocional?

--Que no se juega por la plata, pero obviamente todos tienen ganas de ascender y pelear por algo. Por eso, es tan competitiva.

El número

6

Manuel Stortini lleva 6 conquistas en 8 cotejos disputados. Le anotó por duplicado a Pacífico de Cabildo y a Rosario y uno a Comercial y Pacífico BB.



