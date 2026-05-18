Sporting y Pacífico de Cabildo se quedaron sin entrenadores tras la octava fecha

Sporting y Pacífico de Cabildo se quedaron sin entrenadores, tras disputarse el fin de semana la novena fecha del Torneo Apertura de la Liga del Sur.

Silvio Mardones dejó de ser el DT del rojinegro, según informó la dirigencia hace instantes la salida se dio "de común acuerdo".

Además, desde la institución agradecieron "profundamente el compromiso, la dedicación y el trabajo realizado durante el tiempo en que estuvo al frente del plantel, deseándole el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos personales y deportivos".

El último fin de semana, Sporting cayó ante La Armonía por 3 a 1, en el Hermanos Francani, lo que significó el tercer traspié del equipo en la actual temporada de la Primera División "A". También acumula dos triunfos y tres empates, lo que lo mantienen como anteúltimo a tres puntos del colista San Francisco.

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Además, en el Tifón no continuará Gabriel Dietrich, luego de la derrota frente a Sansinena, por 2 a 1, como local.

El equipo cabildense se encuentra en la última colocación con 4 unidades, luego de 4 derrotas y 4 igualdades, siendo el único equipo que aún no ganó en la Primera División "B".