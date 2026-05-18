Lucho Polak y los 15 triples: aprender a disfrutar, el "secreto" para meterla y tener a Kobe en la mesita de luz

"Me costó dormir, estaba pasado de rosca. Y hoy cuando me levanté y empecé a ver los mensajes, fue como que me cayó la ficha", reconoció Luciano Polak en "El Diario Deportivo", que se emite de lunes a viernes, de 15 a 16, por La Nueva Play.

El tirador convirtió anoche 49 puntos, con 15 de 29 en triples, en la victoria de Barracas ante Fortín Club (Pedro Luro), 88 a 62, por la Liga Bahiense de Básquetbol Bronce.

"Con la adrenalina del partido uno no va contando y en un momento de la mesa de control me dijeron 'Lucho llevás 12 triples, tenés que llegar a los 15!. Quedaban ocho minutos y pensé 'puedo meter mucho más'", reconoció.

Y así lo hizo, porque completó 15, misma cantidad que Leonardo Gutiérrez jugando para Peñarol, ante Boca, en la Liga Nacional, récord que quedó plasmado en los registros.

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"El tirador tiene algo muy importante que es lo basquetbolístico adentro de la cancha y lo mental. Algo que vengo trabajando es que si erro los dos primeros, voy a seguir tirando, porque es el rol que tengo. Después, no es normal tirar 29. El partido anterior con Caza y Pesca tiré seis", comparó.

Sus recuerdos como tirador nacen allá siendo Infantil en Estudiantes.

"Metía mucho a pie firme y un día entrenando con Lucio Redivo y alguno más de la Liga me dijeron 'fabuloso tirar a pie firme, pero en las situaciones de partido no existe más. No hay secretos, es repetición. Kobe (Bryant) tiraba 2.600 tiros por día y yo a veces tiro 400 o 500 y me parece un montón", comparó.

También supo absorber los consejos.

"Un tirador, el Pitu Rivero, me enseñó algo muy importante: tirar por porcentajes. Lo practicábamos mucho en Bahía Basket. Por ejemplo, tengo que meter 10 de 12 para pasar de nivel. Si bien no es lo mismo que un partido, es lo más parecido", señaló.

La temporada pasada, jugando para Olimpo, en el primer tramo quedó afuera del plantel.

"Hoy me sigo mordiendo las uñas, porque me hubiese encantado jugar esa final que le ganamos a Napostá. Pero son situaciones del deporte que se van dando y lo más importante es no frenar", opinó.

"Este año llegaron varias ofertas de Primera, Segunda y Tercera. Pero no me vuelvo loco", aclaró.

Polak vive el día a día sembrando para, algún día, poder cosechar.

"Viene con delay el fruto del trabajo, pero llega", asegura.

"Cada día me preparo y estoy presente en el hoy, en este caso, seguir potenciando a Barracas, queremos ascender. Después, si ese trabajo me tiene que ubicar en un lugar mejor, será así, pero no me vuelve loco. Hoy estoy disfrutando de jugar al básquet, de tirar al aro y es algo que no les pasa a muchos. Esto es un juego y no hay que olvidarse de disfrutar, porque ahí es cuando mejor se juega. Yo ayer me veía por dentro y parecía un nene jugando", confesó.

La figura de Kobe Bryant continúa siendo un poco la referencia de Lucho.

"Fue un jugador que todos miramos, admiramos y dejó un legado de, más allá cómo jugaba, por la mentalidad y persistencia", resaltó.

Inclusive, lo tuvo presente después de meter 15 de 29 triples: "Anoche no podía dormirme. Al lado de la mesa de luz tengo una repisa con libros y estaba Mentalidad Mamba (libro de Kobe). Le dije a mi pareja 'me voy a poner a leerlo' y me respondió, ¡'no Luciano, por favor, dormite, dormite...'!, jeje".

Lucho, está claro, sigue sin entender que no se trató de un sueño.

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