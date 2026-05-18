Municipales y Liniers marcan el rumbo en el fútbol femenino de la Liga del Sur

La octava fecha del Torneo Apertura femenino de la Liga del Sur entregó una jornada cargada de goles y movimientos importantes en las posiciones de ambas divisiones.

En la Primera División Campeonato, STMBB continúa como único líder con 22 puntos tras superar por 6 a 2 a Sporting. El conjunto de Pablo Landeiro mantiene su regularidad y sigue marcando el ritmo del certamen.

Por detrás aparece Tiro Federal, que se afianzó en la pelea luego de vencer 1 a 0 a AEC gracias al gol de Nahiara Tilleria.

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Además, Villa Mitre protagonizó una de las goleadas de la jornada, ya que derrotó 6 a 0 a La Armonía y se subió al tercer puesto con 15 unidades. La gran figura fue Lucrecia Semper, autora de tres tantos.

Otro de los encuentros destacados se dio en Villa Rosas, donde Bella Vista logró un valioso triunfo por 4 a 3 ante Libertad en un partido cambiante y lleno de emociones, resultado que le permite respirar en la tabla.

En la Primera División Ascenso, Liniers sigue en lo más alto con 18 puntos y, además, tiene un partido pendiente. Justamente, el rival de ese encuentro adeudado será San Francisco, que goleó 4 a 0 a Olimpo y quedó como escolta con 16.

También festejó Estrella de Oro, que venció 1 a 0 a Pacífico de Cabildo y escaló al tercer lugar con 14 puntos.

Por su parte, SPIQPYA y Huracán igualaron 1 a 1 en un duelo equilibrado que dejó todo abierto en la pelea por los puestos de arriba.

Resultados y goleadoras

Zona Campeonato

-Villa Mitre 6 (Lucrecia Semper -3-, Morena Bouven, Morena Beiteleztn y Sol Menéndez Perrone)-La Armonía 0.

-STMBB 6 (Yanina Suárez, Victoria Nervi, Tania Espíndola, Rosario Damiani, Stefania Sueyro y Bianca Astudillo)-Sporting 2 (Sofía Mattos y Yazmín Fehrenbacher).

-Tiro Federal 1 (Nahiara Tilleria)-AEC 0.

-Libertad 3 (Vera Del Valle, Rhiana Vitelli y Caterina Rugo)-Bella Vista 4 (Antonia Prada, Mahia Romero, Narela Roth y Victoria Sánchez Valle).

Ascenso

-Liniers 2 (Iara Schwab y Paulina Acevedo)-Rosario Puerto Belgrano 0.

-Pacífico de Cabildo 0-Estrella de Oro 1 (Constanza Franco).

-San Francisco 4 (Rocío De Mirta -2-, Julieta Coronel y Ariana Adassus)-Olimpo 0.

-SPIQPYA 1 (Renata Segovia)-Huracán 1 (Keila Iglesias).

-Fecha libre: Sansinena.