Con Neymar a la cabeza, Ancelotti dio a conocer los 26 jugadores de la selección de Brasil para el Mundial

El entrenador italiano de la selección de Brasil, Carlo Ancelotti, presentó la lista de 26 jugadores que jugarán la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá con Neymar como figura principal.

Tras meses de incógnita por sus constantes lesiones e irregular nivel en el Santos de Brasil, el entrenador italiano terminó convocando finalmente a Neymar que disputará su cuarta Copa del Mundo y buscará el hexacampeonato para su país

“Fue muy difícil seleccionar a estos 26 jugadores”, admitió el entrenador en el evento en Río de Janeiro organizado especialmente para anunciar la lista. Y agregó: “Esta lista puede desarrollar un fútbol de calidad, con un espíritu colectivo extraordinario, con buena actitud, concentración y disciplina. No es la lista perfecta porque el equipo perfecto no existe”.

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“Queremos ser el equipo más resiliente del mundo para intentar ganar el Mundial”, sostuvo.

“No tengo miedo de decir que podemos ganar la Copa del Mundo. Sé que hay expectativas altas y eso da más motivación, eso es muy importante para prepararnos”.

El DT reconoció que recibió “muchos consejos” a la hora de armar la lista. Nombró a periodistas, influencers y fanáticos entre quienes le pidieron nombres específicos para esta convocatoria.

En la previa al Mundial, la selección de Brasil jugará dos amistosos. El primero será ante Panamá el 31 de mayo en el estadio Maracaná y el restante se disputará el 6 de junio frente a Egipto en Cleveland, Ohio.

Con cinco títulos, Brasil es la selección con más consagraciones de la historia en mundiales. Sin embargo, no se corona desde la edición de Corea-Japón 2002. Por eso, el gran objetivo de Ancelotti y sus jugadores será volver a llevar al equipo a lo más alto en el torneo que comenzará el próximo 11 de junio y que se extenderá hasta el 19 de julio.

La lista

Los 26 convocados:

Alisson - Liverpool

Danilo - Flamengo

Gabriel Magalhães - Arsenal

Marquinhos - PSG

Casemiro - Manchester United

Alex Sandro - Flamengo

Vinicius Junior - Real Madrid

Bruno Guimarães - Newcastle

Matheus Cunha - Manchester United

Neymar - Santos

Raphinha - Barcelona

Ederson - Fenerbahce

Danilo Santos - Botafogo

Wesley - Roma

Paquetá - Flamengo

Douglas Santos - Zenit

Gabriel Martinelli - Arsenal

Rayan - Bournemouth

Igor Thiago - Brentford

Fabinho - Al-Ittihad

Endrick - Olympique Lyon

Weverton - Grêmio

Luiz Henrique - Zenit

Bremer - Juventus

Ibañez - Al-Ahli

Léo Pereira - Flamengo

El fixture

Brasil comparte el Grupo C con Marruecos, Haití y Escocia.

Brasil vs. Marruecos, 13 de junio, a las 19 (hora de Argentina)

Brasil vs. Haití , 19 de junio, a las 21:30 (hora de Argentina)

Escocia vs. Brasil, 24 de junio, a las 19 (hora de Argentina)