Dólar en Bahía Blanca: a cuánto finalizaron este lunes todas las cotizaciones

El dólar oficial finalizó esta tarde su cotización a un valor promedio de $1.420,20 para la venta y de $1.370,99 para la compra en Bahía Blanca, registrando una baja de 0,12% en relación al cierre del viernes pasado.

En tanto, el dólar blue se ofreció a $1.435,00 (+0,35%) para la venta en nuestra ciudad, y a $1.410,00 (-0,40%) en las financieras de la city porteña.

El dólar Tarjeta, por su parte, se sitúa en $1.846,00 (0,00%); el MEP cotiza a $1.428,54 (+0,02%), y el Contado con Liquidación (CCL) se ubica en $1.484,06 (-0,18%).

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El Riesgo País, en tanto, medido por la consultora JP Morgan, se posiciona en 534 puntos básicos (-0,80%).