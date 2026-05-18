Robo de flexibles de gas en la zona céntrica: dos aprehendidos

Dos hombres fueron aprehendidos hoy por el robo de flexibles de medidores de gas en la zona del macrocentro.

Desde la comisaría Primera los identificaron como Juan Sebastián Eiselle, de 25 años, y Tomás Fernández (33), a quienes se imputó por robo y atentado y resistencia a la autoridad.

Sobre las 10, personal del Gabinete Investigativo de la Primera arrestó a los nombrados, tras la denuncia por la sustracción de flexibles de medidores, en especial en la cuadra de Alsina al 600.

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De hecho, los acusados quedaron filmados por las cámaras de seguridad del sector en medio de los delitos.

Cuando fueron sorprendidos por los uniformados, ambos opusieron resistencia pero finalmente fueron reducidos.

Tanto Eiselle como Fernández tienen amplios antecedentes policiales, según se informó.