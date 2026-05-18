La cárcel de máxima seguridad para narcos y sicarios en Santa Fe ya tiene fecha de inauguración

El Gobierno de Santa Fe puso fecha para la inauguración de “El Infierno”, la nueva cárcel de máxima seguridad que dispondrá la provincia destinada a narcos y sicarios. El nuevo penal alojará a más de 1.150 internos de alto perfil y tiene como objetivo reforzar el aislamiento de líderes criminales con organizaciones delictivas fuera de prisión.

Las autoridades confirmaron que la cárcel, que se construye en la Unidad Penitenciaria Nº8 de Piñero, comenzará a funcionar en mayo de 2027 y busca tener una infraestructura sin precedentes en Sudamérica.

“La seguridad no solo tiene que ver con la Policía o con herramientas como Lince, sino también con el control efectivo de la población detenida. Porque cuando más control hay de las cárceles, más control hay de las calles”, afirmó el gobernador Maximiliano Pullaro.

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En esa línea, explicó que cada interno alojado en “El Infierno” tendrá una celda individual bajo control permanente del Servicio Penitenciario y únicamente podrá compartir espacios comunes con grupos reducidos, de hasta 12 personas, cuando así se disponga.

Pullaro destacó que esta obra contó con una inversión provincial superior a los $ 143.000 millones y destacó que, en el mismo predio, se construyen otras dos cárceles con capacidad aproximada para 1.950 detenidos cada una.

En el comunicado provincial se indicó que al nuevo complejo serán trasladados cerca de 500 presos actualmente clasificados dentro de los niveles más altos de peligrosidad: 70 del nivel 1, 176 del nivel 2 y casi 300 del nivel 3.

Cómo será "El Infierno"

La cárcel estará integrada por cuatro módulos y un edificio central de administración, desde donde se realizará el ingreso al complejo. Contará con un doble muro perimetral de 1.800 metros de extensión y 10 metros de altura, con circulación vehicular interna y pasarelas superiores para vigilancia. Además, tendrá torreones cada 70 metros y una torre principal de 36 metros de altura con visión panorámica de 360 grados.

Cada módulo dispondrá de 24 pabellones y, en cada ala, habrá 12 celdas individuales de hormigón premoldeado distribuidas en dos plantas. En total, el complejo tendrá 288 celdas por módulo y 1.152 plazas.

También incorporará boxes individuales para visitas y comunicaciones a través de mamparas, evitando el contacto físico directo. El penal dispondrá de atención sanitaria intramuros para reducir traslados, sala de conferencias y helipuerto. (NA)