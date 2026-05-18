La Asociación Hotelera de Bariloche sacó un comunicado tras el feroz incendio en el Hotel Huemul

La Asociación Hotelera de San Carlos de Bariloche sacó un comunicado tras el feroz incendio que destruyó el histórico Hotel Huemul y en el escrito expresaron su “acompañamiento y solidaridad” desde la entidad tras el siniestro que provocó grandes y graves daños en el establecimiento ubicado en avenida Bustillo N°1500.

“En un momento de profunda preocupación para toda la comunidad hotelera y turística, la entidad hace llegar su apoyo a los propietarios, trabajadores y a todas las personas afectadas por esta situación”, comienza el comunicado.

Asimismo, la AEHGB quiere “destacar y agradecer el enorme trabajo realizado por los equipos de emergencia, instituciones y personas que participaron en las tareas de control y extinción del incendio”.

“La institución acompaña al establecimiento y reafirma su compromiso de colaboración y apoyo en todo lo que resulte necesario durante este proceso”, destaca el escrito y concluye: “Cuando una situación de estas características afecta a un establecimiento, también impacta sobre una parte importante del entramado turístico y humano de nuestra ciudad”.

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El incendio sucedió este sábado 16 de mayo por la tarde cuando organismos e instituciones fueron alertadas por el inicio del fuego en el hotel, considerado como uno de los más emblemáticos de la ciudad.

Luego de varias horas de operativo se informó que el edificio sufrió daños estructurales en sus dos alas, además de el techo, entre techo y piso superior.

Aunque resta el resultado de las pericias, indicaron que la principal hipótesis sería una quema de pastizales no controlada cerca del hotel. (NA)